Dariusz Kamys przez ponad 20 lat tworzył wspólnie z Joanną Kołaczkowską, Łukaszem Pietschem i Tomaszem Majerem słynny Kabaret Hrabi. To właśnie koledzy z kabaretu przekazali jako pierwsi smutną informację o śmierci artystki 17 lipca. Od czasu pogrzebu Kołaczkowskiej 28 lipca na jej grobie nieustannie przybywa nowych zniczy oraz kwiatów. Widzący to Kamys postanowił poprosić fanów artystki o zachowanie porządku w tym miejscu.

Dariusz Kamys ma jedną prośbę do fanów Joanny Kołaczkowskiej. Chodzi o grób artystki

9 sierpnia na profilu Kamysa w mediach społecznościowych pojawił się post ze zdjęciem grobu Kołaczkowskiej. Widzimy na nim, że miejsce wciąż jest otoczone wieloma zniczami, kwiatami oraz pamiątkami związanymi z artystką. Kamys bardzo docenia ten gest fanów. "Kochani, to takie piękne… Wasza obecność przy grobie Asi, wasza miłość i pamięć wzruszają nas do głębi. Każdy kwiat i każdy znicz to pieczęć waszej pamięci - grób Asi jest nimi gęsto 'ostemplowany'" - podpisał fotografię kabareciarz. W dalszej części wpisu poprosił też o jedną, ważną rzecz.

Mamy małą prośbę: Jeśli przyniesiecie nowy znicz, zabierzcie, proszę, choć jeden wypalony. Podobnie z kwiatami - gdy już przekwitną, usuńmy je razem

- zaznaczył Kamys. "Dzięki temu wspólnie zadbamy, by miejsce spoczynku Asi było zawsze tak piękne, jak ona sama" - dopisał na koniec przyjaciel Kołaczkowskiej, który prywatnie był także jej szwagrem.

Po śmierci Kołaczkowskiej wielu znajomych i przyjaciół z branży zaczęło wspominać i upamiętniać ją w mediach społecznościowych. Jak się okazało, o uhonorowaniu artystki pamiętał również przed zakończeniem swojej kadencji prezydent Andrzej Duda. Pod koniec lipca przyznał Kołaczkowskiej order za zasługi artystyczne. "Uprzejmie informujemy, że prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej" - przekazała Kancelaria Prezydenta.