Barbara Bursztynowicz już na jesień pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". W tym sezonie w ekipie show zobaczymy również ponownie Agnieszkę Kaczorowską. Przypomnijmy, że obydwie panie przez ponad 20 lat wspólnie występowały w "Klanie". Choć dla wielu oczywistym byłoby, że na pewno dobrze się znają - w nowym wywiadzie Bursztynowicz rozwiała wszelkie spekulacje w tym temacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Bursztynowicz po propozycji "TzG" zadzwoniła do Szapołowskiej. Wtem podsumowała Kaczorowską

Barbara Bursztynowicz otworzyła się na temat relacji z Agnieszką Kaczorowską. "To dziwne, ale tak było"

Bursztynowicz grała w "Klanie" rodzinę Kaczorowskiej. Starsza aktorka spełniała się wtedy w roli Elżbiety Chojnickiej, podczas gdy Agnieszka odgrywała rolę Bożenki Lubicz. Co ciekawe, mimo iż na ekranie łączyły je więzy rodzinne - obydwie panie przez lata produkcji serialu odegrały wspólnie zaledwie kilka scen. W niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską Bursztynowicz wyznała, że prywatnie z Kaczorowską raczej się więc też nie spotykały. - My nie mamy prywatnego kontaktu - skomentowała aktorka.

Bursztynowicz, jak i Kaczorowska miały mijać się zarówno na planie, jak i poza kamerami. - To dziwne, ale tak było. Rodzina się w ogóle nie spotykała - dodała aktorka, odwołując się do kwestii ich serialowej więzi rodzinnej.

Barbara Bursztynowicz opisała Agnieszkę Kaczorowską w samych superlatywach. Rozmawiały o "Tańcu z gwiazdami"

O kontakt z Kaczorowską Barbarę Bursztynowicz zapytała również reporterka Plotka Weronika Zając. W wywiadzie aktorka wyjawiła nam m.in., że panie miały już okazję obgadać temat ich występów w nowym sezonie "TzG". - Wymieniamy między sobą uwagi na temat tańca, obserwuję ją, jak jest po prostu genialna, jak się rozwija - skomentowała aktorka, zachwalając młodszą koleżankę. Bursztynowicz podkreśliła też, że kibicuje Kaczorowskiej w życiu zawodowym - zarówno od strony kariery aktorskiej, jak i tanecznej. Aktorka poruszyła też kwestię skandali, z którymi w ostatnich miesiącach łączono Kaczorowską. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Grały razem w 'Klanie', teraz spotkają się w 'TzG'. Takie zdanie o Kaczorowskiej ma Bursztynowicz".