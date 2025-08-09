Nina Terentiew to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych osób w telewizji. Nie bez powodu określa się ją mianem "cesarzowej polskiej telewizji" - w końcu od lat współtworzy hitowe programy i to dzięki niej wielu artystów zyskało popularność. Nina Terentiew przez wiele lat była związana z TVP, gdzie pracowała jako dyrektorka programowa i stworzyła wiele programów rozrywkowych. W 2006 roku przeszła do Telewizji Polsat, gdzie zasiadła na tym samym stanowisku. Za jej kadencji powstały takie programy, jak: "Taniec z gwiazdami", "Must be the music" czy też "Twoja twarz brzmi znajomo". Obecnie jest członkinią rady nadzorczej Polsatu, a jej miejsce zajął Edward Miszczak. Prywatnie o Ninie Terentiew niewiele wiadomo. Rzadko udziela bowiem wywiadów, ale ostatnio zrobiła wyjątek. To jednak nie wszystko, bo nawet wpuściła dziennikarza do swojego letniego domu.

Nina Terentiew pokazała letni dom. Znajduje się w środku lasu

Nina Terentiew udzieliła wywiadu magazynowi "Viva!" i przy okazji zapozowała do zdjęć, które zostały zrobione w jej letnim domu. Dzięki temu można przyjrzeć się jej wnętrzom - widać, że wystrój jest przytulny i zapełniony licznymi pamiątkami. Na ścianach nie brakuje jej zdjęć czy portretów. Kuchnia, wbrew aktualnym trendom, w których dominuje biel, urządzona została w odcieniu koloru niebieskiego. Nina Terentiew ujawniła, że początkowo nie była przekonana do zakupu domu. Na co dzień mieszka w Warszawie i nigdy nie przepadała za takimi miejscami. Wszystko zmieniło się, gdy urodził się jej pierwszy wnuk.

"Po pierwsze, zawsze myślałam, że nie cierpię takich miejsc i w ogóle mnie one nie interesują. Natomiast, kiedy urodził się mój pierwszy wnuk Stasio, a moi syn i synowa mieszkali w bardzo małym mieszkaniu, doszliśmy wspólnie do wniosku, że pierwsze wakacje trzeba spędzić w jakimś zielonym miejscu. Tak, żeby to dziecko miało przyjemnie i w związku z tym znaleźliśmy i wynajęliśmy ten dom. On niby był do sprzedania, ale nie było na niego kupców, więc właściciel się zgodził udostępnić nam go na trzy miesiące. Spędzaliśmy tu wtedy wszystkie letnie weekendy" - wyznała Nina Terentiew.

Nina Terentiew nagle zdecydowała się na zakup domu. Wszystko przez nagłe zdarzenie

Okazuje się jednak, że przez nagłe zdarzenie Nina Terentiew zdecydowała się na zakup domu. Szczegóły ujawniła w tym samym wywiadzie. "Pewnego dnia, gdy siedzieliśmy sobie tu przy kolacji, przy tym stole, patrzymy przez okno, a przed posesją zatrzymał się jakiś piękny samochód. Synowa porozmawiała z tym panem, wróciła do nas i mówi: 'słuchajcie, ten pan szuka domu - urodziły mu się bliźniaki, bardzo mu się tu podoba i chce go kupić'. I wszyscy jak jeden mąż wykrzyknęliśmy: 'jak to nasz dom chce kupić'? Natychmiast zadzwoniliśmy do agenta i padła decyzja, że my go kupimy!" - ujawniła dawna dyrektor programowa.