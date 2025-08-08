Robert Czerwik jest jednym z topowych projektantów mody w kraju. Miał okazję współpracować z wieloma gwiazdami i tworzyć dla nich kreacje. Zdarzyło się także, że przygotowywał stylizacje dla Edyty Górniak. Jak zdradził, znalazła się osoba, która go ostrzegała przed piosenkarką. Teraz Czerwik wyjawił prawdę o wokalistce.

Robert Czerwik wyjawił prawdę o współpracy z Edytą Górniak. Padły wymowne słowa

Robert Czerwik był gościem podcastu Julii Izmalkowej. Opowiedział o współpracy z gwiazdami. Wtem wspomniał o tym, że był ostrzegany przed Edytą Górniak. - Ja pamiętam, że ktoś mnie bardzo ostrzegał przed Edytą Górniak, że "uważaj, uważaj". Dla mnie? Jedna z fajniejszych współprac. Supermiło, rzeczowo - podkreślił projektant. - Jako pierwsza artystka śpiewająca pokazała mi, co się dzieje z przeponą u kobiety. Założyła moją sukienkę i powiedziała: "Słuchaj, on jest piękna, ale ja ci coś pokażę. Nabiorę powietrza. Widzisz Robert, zaraz wszyscy napiszą, że jestem w ciąży. Musimy to dopracować". To było bardzo fajne. Ja też z tego dużo wyciągnąłem, z tych naszych współprac. Robiliśmy Opole i sylwestry, i jakieś wyjścia - dodał.

Czerwik zaznaczył, że nie bazuje na słowach innych, a na własnych doświadczeniach. - Ja wychodzę z tego założenia, nie bazuję na tym, co ktoś mi powie. Wolę jednak doświadczyć tego, żeby później ocenić. My często mamy sytuacje, że ja mogę powiedzieć: "Ja miałem z nią niefajnie sytuacje, było tak i tak", ale ja nie wiem, jak będzie z tobą, więc spróbuj - podkreślał.

