Macieja Mindaka mogliśmy oglądać w takich formatach jak "House Hunters - Poszukiwacze domów" czy też "Mieszkanie na miarę". Ceniony agent nieruchomości często pojawiał się w w "Dzień dobry TVN" oraz w "Nieruchomościach" na antenach TVN CNBC oraz TVN24, gdzie wypowiadał się w roli eksperta. 3 sierpnia jego rodzina poinformowała o jego śmierci. 8 sierpnia odbył się pogrzeb Mindaka.

Maciej Mindak pożegnany. Tak wyglądał jego pogrzeb

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę" - poinformowała rodzina zmarłego w mediach społecznościowych 3 sierpnia. Mindak zmarł 23 lipca, a jego pogrzeb zaplanowano na 8 sierpnia o godzinie 14:30 w sala ceremonialnej na cmentarzu w Antoninie.

W zaplanowanym dniu odbyło się ostatnie pożegnanie agenta nieruchomości. Uroczystość miała charakter świecki. Mogliśmy zobaczyć ciemnozieloną urnę oraz czarno-białe zdjęcie Macieja Mindaka. Nie zabrakło również licznych wiązanek z jasnymi różami. Tak jak zapowiadała rodzina, ekspert został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninie.

Maciej Mindak nie żyje. TVN Style opublikowało oświadczenie. Miruć i Szelągowska pogrążeni w smutku

Po śmierci agenta nieruchomości pożegnała go stacja, z którą współpracował. "Widzowie pokochali go za spokój, serdeczność i niezwykłą umiejętność tłumaczenia trudnych spraw prostym językiem. Maćku - będziemy tęsknić za twoim uśmiechem" - czytamy w mediach społecznościowych TVN Style. Bolesna informacja dotknęła również znajomych z branży zmarłego. W gronie osób, które pod wpisem zostawiły komentarz, znalazł się Krzysztof Miruć. "Brak słów. Gigantyczny smutek. Spoczywaj w spokoju" - napisał architekt, którego wielu kojarzy z programów "Zgłoś remont" i "Weekendowa metamorfoza". Smutek z powodu śmierci Mindaka wyraziła również Dorota Szelągowska. "Maciuś... Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - napisała pod postem na Instagramie architektka wnętrz.