Anna Kalczyńska spędza właśnie wakacje nad Bałtykiem. Choć morze to dla dziennikarki idealne miejsce do relaksu i aktywności fizycznej, tym razem jej wypoczynek zakłóciło nieodpowiedzialne zachowanie innych turystów. W końcu nie wytrzymała i postanowiła podzielić się w sieci tym, co dzieje się na plaży.

Zobacz wideo Po TVN trafiła do TVP. Kalczyńska pracuje teraz po angielsku

Anna Kalczyńska oburzona zachowaniem plażowiczów

Na swoim profilu na Instagramie Kalczyńska opublikowała nagranie, na którym widać, jak sprząta śmieci pozostawione przez plażowiczów. Szczególnie zirytowały ją niedopałki papierosów porozrzucane po piasku, mimo że kosz na śmieci znajduje się zaledwie kilka kroków dalej. "Dzisiaj osobiście strzegę czystości naszej plaży. Wkurzają mnie, jak mało co niedopałki rzucone w piach" - napisała na InstaStories. Dziennikarka nie kryła oburzenia także wobec osób, które nie trafiają z odpadkami do kosza, mimo że leżą one dosłownie obok pojemnika. "Czy sądzicie, drodzy, że same się wyrzucą do kosza? Hitem były śmieci przy koszu, jak trudno było trafić 20 cm?!" - dodała, nie kryjąc oburzenia.

Mimo napiętego grafiku zawodowego Kalczyńska stara się każdą wolną chwilę spędzać aktywnie - najchętniej nad morzem, gdzie również zaraziła swoje dzieci miłością do kitesurfingu. - W kitesurfing wkręciliśmy się dzięki znajomym i pływamy z mężem. A nasz 12-letni Janek robi postępy i już jest lepszy ode mnie. Nie ma co ukrywać, to sport ekstremalny, trzeba bardzo uważać i być ostrożnym na wodzie. (...) O brawurze trzeba zapomnieć - powiedziała dziennikarka "Faktowi" w 2022 roku.

Anna Kalczyńska o pierwszej damie. Tak się wypowiedziała

Na temat nowej pierwszej damy wypowiedziało się dużo osób w Polsce. O Marcie Nawrockiej kilka słów powiedziała też Anna Kalczyńska. W rozmowie z portalem Jastrząb Post przyznała, że choć zawodowo zajmuje się głównie sprawami międzynarodowymi, będzie śledzić działalność kobiety. - Trudno mi powiedzieć. Przyznam szczerze, że w mojej działalności zawodowej skupiam się na zagranicy, na sprawach międzynarodowych: i może to lepiej. W każdym razie nie muszę tak bardzo śledzić tej polskiej sceny politycznej. Nie słyszałam jeszcze Marty Nawrockiej, więc trudno mi to ocenić. Ale będziemy ją oceniać po czynach i po słowach - podkreśliła Kalczyńska.