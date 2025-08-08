Piotr Gąsowski nie mógł przejść obojętnie obok niedawno wpisu Filipa Chajzera w mediach społecznościowych. Dziennikarz pogratulował w nim nowemu prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześniej Chajzer ogłosił też, że pojawi się u boku syna Nawrockiego w jego telewizyjnym programie. Gąsowski postanowił zabrać głos w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Meyer parodiuje Piotra Gąsowskiego. Wróci show Szymona Majewskiego

Piotr Gąsowski miał dość. Zamieścił wymowny komentarz pod wpisem Filipa Chajzera

"Filip! Gratuluję ci dzisiejszego dnia i początku kadencji twojego pana prezydenta (...) Wybacz jednak, iż w twoich ostatnich powyborczych wpisach, w twoim tak nagle mocno deklaratywnym, transparentnym i głośnym entuzjazmie, nie czuję jakiejś szczególnej prawdy. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero po drugiej turze wyborów?" - zaczął w szczerym wpisie Gąsowski, zaczepiając Chajzera. Zdaniem prezentera zachowanie dziennikarza jest dobrze przemyślane i ma pomóc biznesom Filipa.

W tej sytuacji taka twoja odwaga już odwagą nie jest. Chyba że jest to rodzaj reklamy twojego nowego, kebabowego biznesu (...). Jeśli tak, to marketingowy strzał w dziesiątkę! Po takiej twojej deklaracji wszystkie stadiony w Polsce będą stały w kolejce po twoje gastronomiczne usługi

- dopisał Gąsowski. Na koniec prezenter postanowił wbić jeszcze szpilę Chajzerowi w związku z nazwą jego kebaba. "Ja też zresztą już próbowałem twojego kebaba. Pycha! Brawo ty! Tylko nazwa zbyt mało patriotyczna, a wręcz niemiecka! Jesteś bystry gość, więc coś wymyślisz!" - podsumował Piotr Gąsowski.

Filip Chajzer wystąpił w programie Daniela Nawrockiego. Internauci są podzieleni

Chajzer wzbudza w ostatnich dniach wiele emocji w związku ze swoją działalnością. Internauci byli bardzo podzieleni, gdy Daniel Nawrocki ogłosił, że akurat dziennikarz wystąpił w pierwszym odcinku jego nowego programu dla wPolsce24. "Brawo", "Super", "Gratulacje", "To oglądamy" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy. Z drugiej strony znalazły się też wpisy bardziej krytyczne. "Kolesiostwo jeszcze przed zaprzysiężeniem" - napisał jeden z użytkowników. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Syn Nawrockiego debiutuje w telewizji. Zaskoczył nagraniem z Chajzerem".