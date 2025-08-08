Powrót na stronę główną
Gąsowski nie zostawił suchej nitki na Chajzerze. Tak odpalił się pod jego wpisem
Piotr Gąsowski zareagował na wpis Filipa Chajzera po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Prezenter nie gryzł się w język.
Piotr Gąsowski nie mógł przejść obojętnie obok niedawno wpisu Filipa Chajzera w mediach społecznościowych. Dziennikarz pogratulował w nim nowemu prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześniej Chajzer ogłosił też, że pojawi się u boku syna Nawrockiego w jego telewizyjnym programie. Gąsowski postanowił zabrać głos w komentarzach. 

Piotr Gąsowski miał dość. Zamieścił wymowny komentarz pod wpisem Filipa Chajzera

"Filip! Gratuluję ci dzisiejszego dnia i początku kadencji twojego pana prezydenta (...) Wybacz jednak, iż w twoich ostatnich powyborczych wpisach, w twoim tak nagle mocno deklaratywnym, transparentnym i głośnym entuzjazmie, nie czuję jakiejś szczególnej prawdy. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero po drugiej turze wyborów?" - zaczął w szczerym wpisie Gąsowski, zaczepiając Chajzera. Zdaniem prezentera zachowanie dziennikarza jest dobrze przemyślane i ma pomóc biznesom Filipa. 

W tej sytuacji taka twoja odwaga już odwagą nie jest. Chyba że jest to rodzaj reklamy twojego nowego, kebabowego biznesu (...). Jeśli tak, to marketingowy strzał w dziesiątkę! Po takiej twojej deklaracji wszystkie stadiony w Polsce będą stały w kolejce po twoje gastronomiczne usługi

- dopisał Gąsowski. Na koniec prezenter postanowił wbić jeszcze szpilę Chajzerowi w związku z nazwą jego kebaba. "Ja też zresztą już próbowałem twojego kebaba. Pycha! Brawo ty! Tylko nazwa zbyt mało patriotyczna, a wręcz niemiecka! Jesteś bystry gość, więc coś wymyślisz!" - podsumował Piotr Gąsowski

Filip Chajzer wystąpił w programie Daniela Nawrockiego. Internauci są podzieleni

Chajzer wzbudza w ostatnich dniach wiele emocji w związku ze swoją działalnością. Internauci byli bardzo podzieleni, gdy Daniel Nawrocki ogłosił, że akurat dziennikarz wystąpił w pierwszym odcinku jego nowego programu dla wPolsce24. "Brawo", "Super", "Gratulacje", "To oglądamy" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy. Z drugiej strony znalazły się też wpisy bardziej krytyczne. "Kolesiostwo jeszcze przed zaprzysiężeniem" - napisał jeden z użytkowników. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Syn Nawrockiego debiutuje w telewizji. Zaskoczył nagraniem z Chajzerem".

