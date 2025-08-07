W środę, 6 sierpnia, Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski. Na uroczystościach związanych z tym wydarzeniem towarzyszyła mu rodzina - żona Marta Nawrocka oraz dzieci - syn Daniel, z pierwszego związku Marty Nawrockiej, 14-letni Antoni oraz siedmioletnia córka Katarzyna. Okazuje się, że Daniel, który obecnie ma już 22 lata nie był sam. Na uroczystości związane z zaprzysiężeniem zabrał partnerkę, Magdalenę Grott.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki złoży projekt ustawy o CPK. Stanowcza odpowiedź Tuska

Daniel Nawrocki pokazał partnerkę. Tak wyglądali na zaprzysiężeniu

Daniel Nawrocki jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie chętnie wrzuca nie tylko krótkie wywiady ze swoją mamą, Martą Nawrocką, ale również wiele prywatnych fotografii. To dzięki nim wiemy, że jest szczęśliwie zakochany w Magdalenie Grott, z którą chętnie pozuje do wspólnych zdjęć. Nic więc dziwnego, że gdy wybrał się do Warszawy na uroczystości związane z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego, to zabrał ukochaną ze sobą.

Wspólne zdjęcie pary pojawiło się na instagramowym profilu Magdaleny Grott. Oboje zapozowali, obejmując się i uśmiechając do zdjęcia. Daniel Nawrocki postanowił na elegancki granatowy garnitur, natomiast jego partnerka miała na sobie czarną bluzkę i czarną spódnicę. Uwagę zwracał natomiast złoty naszyjnik w kształcie krzyża, który chętnie wyeksponowała do fotografii. Magdalena Grott krótko opisała zdjęcie dwoma emotikonami - buźką ze skromnie opuszczonymi powiekami oraz dłońmi, które układają się w kształt serca. Pod zdjęciem pojawiła się za to lawina komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu parą. "Jaka ładna", "Najcudowniejsi!", "Piękna para", "Wspaniali młodzi ludzie", "Cudownie razem wyglądacie. Dużo miłości i szczęścia dla was" - piali w komentarzach.

Kim jest partnerka Daniela Nawrockiego?

Okazuje się, że Magdalena Grott ma 21 lat i jest mamą trzyletniej córki Lusi. Partnerka Daniela Nawrockiego miała już okazję występować w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiadała o sytuacji młodych matek. Przy okazji wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie. "Zaczęłam sobie do tego telefonu gadać i nagle zostałam zasypana masą wiadomości. Jest masa osób będących w podobnej sytuacji, które nie mają wśród znajomych nastoletnich mam albo przyszłych mam, a potrzebują porozmawiać z kimś, kto jest na podobnym poziomie, etapie" - wyjaśniła. Magdalena Grott pracuje jako osobista asystentka do spraw nieruchomości. Studiowała na uczelni Ateneum w Gdańsku.