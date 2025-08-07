W środę, 6 sierpnia, Andrzej Duda przestał być prezydentem po dziesięciu latach. Okazuje się jednak, że na sam koniec swojej kadencji postanowił przyznać państwowe wyróżnienia. W ten sposób uhonorował m.in. Joannę Kołaczkowską, która zmarła 17 lipca 2025 roku. Artystka została wyróżniona przez prezydenta pod koniec lipca.
Wiadomość o śmierci Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła show-biznesem i jej fanami. Znani aktorzy czy wokaliści nie mogli w to uwierzyć i dzielili się wspomnieniami związanymi z artystką w social mediach. Pod koniec życia Joanna Kołaczkowska zmagała się z nowotworem mózgu i wszyscy mieli nadzieję na jej wyzdrowienie. Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbył się 28 lipca na warszawskich Powązkach i pojawił się na nim tłum znanych osób, które prywatnie przyjaźniły się z artystką. Nie zabrakło m.in. Edyty Bartosiewicz czy Szymona Majewskiego.
Teraz wyszło na jaw, że pod koniec lipca prezydent Andrzej Duda postanowił docenić Joannę Kołaczkowską i wyróżnić ją odznaczeniem państwowym. "Uprzejmie informujemy, że prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Joanna Kołaczkowska zanim dowiedziała się o chorobie chciała zrealizować swoje artystyczne plany. Małgorzata Walewska w rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że współpracowała z Joanną Kołaczkowską nad projektem w Operze Narodowej. Ceniona artystka kabaretowa miała zagrać postać doktora w operze pt. "Duch wojewody". - W momencie, kiedy zaczął się ten najgorszy okres jej życia, miałyśmy pracować razem w Operze Narodowej - zaczęła. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawy się tak skomplikują. - Było wiadomo, że Joasia nie przyjdzie, bo jest chora. Potem się okazało, że nie przyjdzie na produkcję, bo ta choroba jest na tyle poważna, że jest w szpitalu - wspominała Walewska. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!