Blanka Lipińska aktywnie prowadzi profil na Instagramie, na którym codziennie pokazuje fragmenty ze swojej codzienności. Nie ma dnia, by nie odezwała się do fanów, z którymi dzieli się wszystkimi swoimi przemyśleniami. Tym razem postanowiła odezwać się do pierwszej damy Marty Nawrockiej. Na InstaStories opublikowała apel, który do niej skierowała.

Blanka Lipińska zwróciła się do Nawrockiej. Chce, by była polską Melanią Trump

W środę, 6 sierpnia, odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Tym samym jego żona, Marta Nawrocka, została nową pierwszą damą. Dzień później, 7 sierpnia, Blanka Lipińska nawiązała do tego faktu, zwracając uwagę, że oczy wszystkich były zwrócone przede wszystkim na pierwszą damę. Dlatego sama zdecydowała się do niej zaapelować. "Pani Marto, jest pani młodą pierwszą damą. Jest pani odważną pierwszą damą. Oprócz tego, że myślę, że mówię w imieniu kobiet w Polsce, chciałybyśmy słyszeć pani głos, chciałybyśmy być przez panią zaopiekowane. To również chciałybyśmy mieć swoją polską Melanie Trump" - powiedziała Blanka Lipińska.

W dalszej części nagrania Blanka Lipińska poprosiła Martę Nawrocką, by korzystała z polskiej mody i nosiła ubrania polskich projektantów. "Warto by było pokazać ich światu, a za pani pomocą dokładnie to może się stać, że polska moda i tak już znana na świecie, będzie jeszcze bardziej wyeksponowana na najważniejszej kobiecie w tym kraju. Proszę też sobie dobrać naprawdę dobrych stylistów, dobrych fryzjerów, świetnych makijażystów. My w tym kraju mamy naprawdę wybitnych specjalistów w tej dziedzinie" - powiedziała Blanka Lipińska, dodając, że trzyma kciuki za Martę Nawrocką. "Czeka panią naprawdę ciężka ocena, z którą my się borykamy na co dzień. A pani zacznie, już się zaczęła z nią borykać, będzie jeszcze bardziej. Proszę sobie to po prostu ułatwić. Proszę zgromadzić wokół siebie sztab ludzi, którzy zadbają o to, że większość ludzi będzie jedyne co mogła powiedzieć to - wow, wow. Trzymam za panią kciuki, liczymy na panią i cóż, życzę powodzenia" - zakończyła.

Blanka Lipińska uważa, że Marta Nawrocka "ma przerąbane"

Chwilę później Blanka Lipińska opublikowała kolejne nagranie prosto z samochodu. Zwróciła się w nim do fanów, znów jednak nawiązując do Marty Nawrockiej i faktu, że pierwsza dama oraz jej wygląd będą poddawane nieustannej ocenie, w przeciwieństwie do wyglądu prezydenta. "A tak swoją drogą nie czarujmy się, ale dziewczyna ma przerąbane. Bo oprócz tego, że oczy wszystkich będą zwrócone na nią, bo zawsze tak jest. Zobaczcie, facetów się nie ocenia przez pryzmat wyglądu, facetów się nie hejtuje przez pryzmat wyglądu. (...) Wszyscy będą oceniali ją. Bardzo jest mi jej szkoda. I przede wszystkim to szkoda mi jest jej jako osoby, która będzie usiłowała jeszcze budować rodzinę, opiekować się dziećmi, być matką, być żoną. A do tego wszystkiego jeszcze będzie musiała być pierwszą damą w kraju, w którym po prostu ludzie karmią się nienawiścią. Słabo" - stwierdziła na koniec Blanka Lipińska.