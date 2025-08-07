W 2024 roku Aneta Kręglicka poinformowała o tym, że przeprowadza się do Hiszpanii. "Przyszedł taki moment, w którym podjęłam decyzję, że chcę stworzyć nowe miejsce, zmienić otoczenie i czerpać z tego radość. Zakończyłam w swoim życiu pewien etap i zaczęłam kolejny. Przyznaję, wcześniej nie myślałam, że tym miejscem będzie Hiszpania, bo od zawsze kocham Italię, a Hiszpanii dobrze nie znałam" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. Teraz Kręglicka poinformowała o kolejnych zmianach w życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret o wadach życia w Hiszpanii. "Mają..."

Aneta Kręglicka wprost o wielkich zmianach. "Oswajam moje nowe miejsce"

Aneta Kręglicka zamieściła nowy wpis na swoim instagramowym profilu. Modelka wyjawiła, jak obecnie wygląda jej codzienność. "Wciąż oswajam moje nowe miejsce. I gdy się już tu urządzę tak, jak planuję, pewnie je też pokocham. Zwykle potrzebuję więcej czasu, by przekonać się do ludzi i miejsc właśnie. To, poza położeniem urzekło mnie przede wszystkim swoją energią i spokojem. Naprawdę dobrze mi tu" - pisała. Internauci dopytywali, o jakie nowe miejsce chodzi. "Spain [Hiszpania - przyp.red.]" - przekazała Kręglicka. Modelka odpisała także na komentarz o rodzinie. "Rodzina zawsze mnie wspiera, ale jak planuję czas tylko dla siebie, to wsparcie jest chwilowo zbyteczne" - napisała Aneta Kręglicka w mediach społecznościowych.

Gwiazdy przeprowadzają się do Hiszpanii. Dlaczego?

Wiele gwiazd z Polskiego show-biznesu może pochwalić się nieruchomościami w Hiszpanii. Do tego grona należą m.in. Barbara Kurdej-Szatan oraz Dorota Szelągowska. Dlaczego wybierają te rejony? "Hiszpania kusi klimatem, dostępnością lotów, stylowym wykończeniem nieruchomości i słońcem przez większość roku. Po pierwsze jest piękna i zróżnicowana, począwszy od tętniącej życiem Barcelony po spokojne, białe miasteczka Andaluzji. Po drugie, to kraj, w którym można znaleźć nieruchomości na każdą kieszeń: od luksusowych willi po kompaktowe apartamenty na wynajem" - powiedziała w rozmowie z nami Anna Kucharska - agentka nieruchomości i ekspertka w tym zakresie, znana m.in. z występów w "Dzień dobry TVN".