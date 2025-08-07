Marcin Hakiel ma za sobą bolesne rozstanie z Katarzyną Cichopek. Tancerz i aktorka doczekali się dwójki dzieci - Adama i Heleny. Po rozwodzie Hakiel ułożył sobie życie u boku Dominiki Serowskiej. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich syn Romeo. Były mąż Cichopek nie ukrywa tego, że rodzina jest dla niego niezwykle ważna. Podkreślił to w nowych publikacjach w mediach społecznościowych.

Marcin Hakiel pokazał zdjęcie taty. Tak spędzał czas z wnukiem

Marcin Hakiel prężnie działa w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwuje 141 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie tancerz opublikował zdjęcie taty, który spacerował z wnukiem. "Rodzina na pierwszym miejscu" - czytamy w opisie. Trzeba przyznać, że panowie są do siebie bardzo podobni. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do naszej galerii zdjęć. W wielu wywiadach Hakiel wspominał o swoich rodzicach. - Mój dom był naprawdę normalny – tata pracował, a mama była w domu. Mama pilnowała, abym odrabiał lekcje, a tata często w tygodniu wyjeżdżał w delegacje, dlatego weekendy spędzaliśmy razem czas - mówił podczas rozmowy z Żurnalistą. Zaznaczył także, że mógł liczyć na tatę w kwestiach związanych z tańcem. - Woził mnie i moje partnerki na turnieje. Był ze mną w tych pierwszych latach. Mama bardziej dbała po prostu o dom. Miałem z nią dobry kontakt i do dzisiaj mam - skwitował.

Marcin Hakiel chce powiększyć rodzinę? Takie ma plany

W maju Dominika Serowska wystąpiła w podcaście portalu Pudelek. Ukochana Marcina Hakiela opowiedziała o powiększeniu rodziny. - On [Marcin Hakiel - przyp.red] chciałby więcej. Z jednej strony pozytywnie to przyjmuje, bo to dla mnie jako kobiety komplement, że on chce mieć więcej dzieci ze mną i że tak szybko chce, teraz już w tym momencie. Co najmniej jedno, jeśli nie więcej, taką dostałam informację. Ja nie do końca - powiedziała Dominika Serowska. Partnerka tancerza poważnie rozważa adopcję dziecka. - Ja byłabym za adopcją. Jeśli miałabym się decydować, to chyba chciałabym adoptować - wyznała podczas wywiadu.