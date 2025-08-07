Doda to jedna z najbardziej popularnych wokalistek w Polsce, która nie zwalnia tempa i stale koncertuje. W lipcu wystąpiła m.in. na scenie "Lata z Radiem i Telewizją Polską" oraz na Łódź Summer Festival, o czym przeczytacie tutaj. Oprócz kariery muzycznej Doda prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 2,1 mln użytkowników. To właśnie na tej platformie piosenkarka pochwaliła się imieninowym zdjęciem.

Doda podziękowała za imieninowe życzenia. "Piękny poranek"

Doda przebywa obecnie w Hiszpanii i chętnie chwali się zdjęciami z wypoczynku. Termin wyjazdu zbiegł się z jej imieninami. Piosenkarka opublikowała kadr z pięknym widokiem oraz pokaźnymi bukietami kwiatów. Podziękowała za życzenia. "Ale piękny poranek. Dziękuję wszystkim za życzenia imieninowe" - napisała piosenkarka w mediach społecznościowych. Pod postem pojawiły się kolejne komentarze od internautów. "Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Życzę dużo szczęścia i żeby uśmiech nie schodził ci z twarzy", "Wszystkiego, co najlepsze, jak sama ty", "Niech ten uśmiech nigdy nie zniknie", "Pięknie wyglądasz taka szczęśliwa", "Bądź sobą i tyle. Aż tyle w tym świecie" - pisali fani Dody. Omawiane zdjęcie wokalistki znajdziecie w naszej galerii.

Doda usunęła czerniaka. Z jednego nie zrezygnuje

Doda ma za sobą trudne chwile. W czerwcu poinformowała o tym, że zdiagnozowano u niej czerniaka. W rozmowie z Plotkiem wokalistka wyjawiła, jak choroba zmieniła jej życie. Stawia na profilaktykę. - Wcześniej tylko raz przed tą całą sytuacją [badałam się - przyp.red.], a teraz profilaktycznie będę to robić raz w roku - powiedziała nam. W dalszej części zdradziła również, że ogranicza przebywanie na słońcu. - Ograniczam, ale ja już dużo wcześniej ją ograniczałam. Bo nie opalałam twarzy i dekoltu od siedmiu lat, natomiast całe ciało maksymalnie dwie godziny dziennie. Kocham słońce, nie zrezygnuję z tego. Uważam, że to jest życiodajna siła, stymulant witaminy D, booster energii. Wspaniała rzecz, która daje nam bardzo dużo zdrowia, ale trzeba wszystko robić w odpowiednich proporcjach i ze zdrowym rozsądkiem - skwitowała.