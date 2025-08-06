Zagraniczne media żyją sprawą tajemniczej śmierci 33-letniej Marthy Nolan-O'Slatarry. Według informacji podanych przez portal CBS New York, założycielka modowej marki East X East została znaleziona nieprzytomna na łodzi. Okoliczności jej śmierci są niewyjaśnione.

Tajemnicza śmierć 33-latki. Jej zwłoki znaleziono na jachcie

Ciało Marthy Nolan-O'Slatarry zostało znalezione na łodzi w Montauk Yacht Club we wtorek 5 sierpnia. Pomimo prób reanimacji podjętych przez osoby postronne, przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon kobiety. Funkcjonariusze ustalili jej tożsamość dopiero po jakimś czasie. 33-letnia Irlandka od 2015 roku mieszkała w Nowym Jorku, gdzie pracowała jako konsultantka marketingowa. Była też współzałożycielką marki strojów kąpielowych i okularów przeciwsłonecznych East x East. Jeszcze niedawno młoda przedsiębiorczyni opublikowała na TikToku zdjęcia swojego tymczasowego sklepu swojej marki, który otworzyła w ośrodku Gurney’s Resort w Hamptons. Zapowiadała, że latem w Hamptons będzie organizować eventy firmowe oraz imprezy przy basenie. W ubiegłym roku kobieta udzieliła wywiadu "Irish Independent", w którym zdradziła, że planuje pozostać w Stanach Zjednoczonych. Policja bada sprawę jej tajemniczej śmierci.

Służby badają okoliczności śmierci Marthy Nolan-O'Slatarry. Przeprowadzono autopsję

Okoliczności śmierci nadal pozostają niewyjaśnione. Wstępne postępowanie nie przyniosło odpowiedzi na najistotniejsze pytania. Niezbędna okazała się autopsja, na której wyniki policja wciąż czeka. Służby zaapelowały też do osób, które mają jakąkolwiek wiedzę w sprawie tajemniczej śmierci 33-latki, aby skontaktowały się z policją. "Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o tragicznym incydencie, który miał niedawno miejsce. Nasz zespół współpracuje z organami ścigania w toczącym się dochodzeniu i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszym gościom i personelowi. Na razie nie udzielamy dalszych komentarzy" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Montauk Yacht Club, na terenie którego znaleziono zwłoki.