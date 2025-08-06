Od kiedy Rafał Brzozowski odszedł z Telewizji Polskiej, zrobiło się o nim wyjątkowo cicho. Na brak pracy jednak nie mógł narzekać - otworzył własny pensjonat i skupił się na różnych projektach. Wiadomo, że m.in. występuje podczas prywatnych eventów. Okazuje się jednak, że medialna cisza nie uchroniła go przed... stalkerką. Rafał Brzozowski podzielił się właśnie z fanami, że jest prześladowany przez kobietę, która podaje się za jego żonę.
Rafał Brzozowski wrzucił na Instagram długie oświadczenie, w którym wspomniał o niepokojących sytuacjach, których ostatnio doświadcza. I to nie tylko on. "Od pewnego czasu mam do czynienia z kobietą, która uważa się za moją żonę i tak przedstawia się w kontaktach z osobami, do których pisze. Osoba ta rozsyła wiadomości zawierające groźby, dzwoni do ludzi, wysyła niepokojące treści i wprowadza w błąd moich obserwatorów, próbując nawiązywać z nimi bezpośredni kontakt - m.in. dzwoniąc do ich miejsc pracy" - napisał Rafał Brzozowski.
Stalkerka zaczęła nawiązywać kontakt z osobami, które prowadzą fałszywe konta Rafała Brzozowskiego, a na jego tłumaczenia reaguje agresją i obraźliwymi komentarzami. "Wypowiedzi te, które przedstawiają mnie w negatywnym świetle i sugerują nieuczciwość, naruszają moje dobre imię oraz dobra osobiste" - podkreślił Rafał Brzozowski. "Z przykrością muszę również poinformować, że od jakiegoś czasu mam do czynienia z przypadkiem uporczywego nękania. Osoba nieznana mi z tożsamości pojawia się na terenie Brzozowego Dworu w Zamościu, gdzie została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Tego rodzaju działania noszą znamiona stalkingu i są powodem poważnego niepokoju" - dodał.
Rafał Brzozowski podkreślił, że sprawy nie pozostawi bez reakcji - wszystko zgłosi odpowiednim służbom, a także swojemu prawnikowi. Jednocześnie postanowił przestrzec fanów przed fałszywymi kontami, które mogą próbować wyłudzać pieniądze. Zapewnił, że sam korzysta z oficjalnych profili, które zostały zweryfikowane. Nie korzysta za to z Telegrama, do którego najczęściej zachęcają osoby podszywającego się pod niego. Do tego nigdy nie prosi swoich fanów o wpłaty czy finansowe wsparcie. Uczulił fanów, by zawsze mieli to na uwadze.
