Anna Lewandowska mieszka w słonecznej Hiszpanii, ale nie ukrywa tego, że uwielbia podróżować. 5 sierpnia pisaliśmy o tym, że ukochana piłkarza wybrała się na kolejny wypad. "Gdzieś daleko... po raz trzeci. Jak myślicie, gdzie? Podpowiedź... ok. 15 godzin lotów. Dwa loty" - pisała na Instagramie pod zdjęciem z lotniska, na którym leżała na podłodze. "Kolejna przygoda z plecakiem - zgadniecie, gdzie skończyłam?" - czytaliśmy później. Jak się okazuje, Anna Lewandowska zwiedza Sri Lankę. Na miejscu towarzyszy jej wieloletnia przyjaciółka, Aleksandra Dec.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży o Lewandowskiej. Zaskakujące słowa o córkach

Anna Lewandowska pokazuje kadry z wakacji. "Miałyśmy niezły ubaw"

Anna Lewandowska na bieżąco relacjonuje internautom, jak przebiega jej wypoczynek. Żona piłkarza FC Barcelony pochwaliła się na InstaStories m.in. podróżą pociągiem w trzeciej klasie, która kosztowała ją jedyne 1,5 euro. "Siedziałam pół drogi w wejściu. Cudowne uczucie i cudowne widoki" - pisała wyraźnie zachwycona. Trenerka fitness podróżowała także lokalnym pojazdem, czyli tuk tukiem i przy okazji wspomniała o noclegu. "Muszę Wam pokazać naszą trasę tuk tukiem, tu już miałyśmy niezły ubaw. Wiecie dlaczego? Bo noc wcześniej spaliśmy w hotelu za 7 euro, gdzie nie było nawet prześcieradła, więc było wesoło" - napisała Anna Lewandowska. Przyjaciółka trenerki fitness pokazała warunki, w jakich spały. Zdjęcia z wyprawy żony Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii.

galOtwórz galerię

Anna Lewandowska zasypana komentarzami pod postami. "Cudnie"

Publikacje Anny Lewandowskiej z wyjazdu cieszą się zainteresowaniem wśród internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "Fantastyczne zdjęcia. Ładuj baterie", "Sri Lanka jest piękna. Udanej podróży", "Piękna, udanego wypoczynku", "Podziwiam i zazdroszczę", "Takie 'dzikie' podróże z plecakiem to najpiękniejsza przygoda i cudowna forma wypoczynku", "Te zdjęcia mają świetny vibe" - pisali internauci w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej. Śledzicie wakacyjne przygody trenerki fitness? Dajcie znać w sondzie na dole strony i komentarzach.