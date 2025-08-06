Dominika Chorosińska należy do grona polityków, którzy chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości często dzieli się w nich kulisami ze swojej pracy oraz kadrami z codziennego życia z rodziną. Chorosińska pojawiła się w Sejmie w środę 6 sierpnia, by uczestniczyć w zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na nowego prezydenta Polski. Polityczka postanowiła przy tej okazji udostępnić nietypowy wpis na Facebooku.

Dominika Chorosińska wbija szpilę politykom obozu rządzącego. "Uśmiechnijcie się!"

W dniu wstąpienia na stanowisko prezydenta przez Nawrockiego, Chorosińska była bardzo aktywna na Facebooku. Posłanka dodała kilka postów ze zdjęciami nowej głowy państwa, nie kryjąc ekscytacji oraz zadowolenia. Uwagę internautów przykuł jednak wpis polityczki, w którym udostępniła zdjęcie przedstawicieli rządu, siedzących na sali sejmowej - Donalda Tuska oraz trzech wicepremierów: Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Gawkowskiego oraz Radosława Sikorskiego. Chorosińska widocznie zrobiła im zdjęcie z ukrycia, gdyż siedząc oni odwróceni do niej boki i patrzą przed siebie.

Halo, brygada, co tacy smutni, uśmiechnijcie się! Mamy nowego prezydenta RP, Karola Nawrockiego

- skwitowała z przekąsem zdjęcie posłanka PiS.

Dominika Chorosińska bardzo wspiera Karola Nawrockiego. Niedawno udostępniła takie jego zdjęcie

Odkąd Nawrocki rozpoczął kampanię wyborczą Chorosińska otwarcie wspierała go, często udostępniając w mediach społecznościowych zdjęcia oraz posty związane z aktualnie już nowym prezydentem. Także po wyborach, gdy ogłoszono, że wygrał je Nawrocki posłanka wciąż nie ustępowała i publikowała kolejne wpisy na jego temat. Spore poruszenie wywołał post, który pojawił się na profilu Chorosińskiej na początku lipca bieżącego roku. Także w jego przypadku polityczka zaczepiła obecnie rządzących polityków. "Obecny nieudolny rząd niech lepiej szybko zapnie pasy, bo niemal dwuletnie wakacje się kończą - prezydent Nawrocki nadciąga" - podpisała fotografię Nawrockiego posłanka PiS. Komentarze, które znalazły się wtedy pod jej postem znajdziecie w artykule: "Chorosińska udostępniła zdjęcie Nawrockiego. Ulało jej się".