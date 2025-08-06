Mela Koteluk to znana wokalistka, która swoją karierę zaczynała od śpiewu w chórkach. Fani uwielbiają jej piosenki "Melodia ulotna", "Fastrygi" oraz "Spadochron". Na początku 2025 roku głośno było także o współpracy wokalistki z Sanah. Nagrały wspólnie interpretację wiersza "Maj 1939" Zuzanny Ginczanki. Piosenkarka bardzo chroni swojego życia prywatnego. Wiemy, że jej partnerem jest operator filmowy Bartosz Nalazek. Ich rodzina wkrótce się powiększy.

Mela Koteluk jest w ciąży. "Oto niecodzienna sytuacja"

Mela Koteluk ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. W opisie wspomniała o swoim ukochanym. "Oto niecodzienna sytuacja. Na moim pokładzie biją dwa serca i powstają unikatowe linie papilarne. Dzielimy się z Wami tym newsem z Bartoszem" - czytamy na instagramowym profilu Meli Koteluk. Wokalistka podzieliła się także kadrem z sesji do "Twojego Stylu", na którym odsłoniła ciążowy brzuch. Pod publikacją zaroiło się od gratulacji znanych osób Meli Koteluk. "Ale się cieszę. I gratuluję" - napisała Katarzyna Sokołowska. "Gratuluję" - skomentowała Maffashion. Głos zabrali także internauci. "Wyglądasz pięknie", "Coś wspaniałego", "Najlepsze wieści", "Wielkie gratulacje", "Kochamy cię", "Świetna wiadomość" - czytamy w sekcji komentarzy pod postem Meli Koteluk.

Mela Koteluk współpracuje z partnerem. "Są faktycznie trudne momenty"

Mela Koteluk i Bartosz Nalazek współpracowali przy klipach muzycznych. O wszystkim opowiedzieli w rozmowie z "Dzień dobry TVN". - Z Melą słuchamy muzyki i myślimy, jak sobie wyobrażamy ten świat. Potem zbieramy takie różne inspiracje. Mela ma masę pomysłów. Zbieramy fantastyczną ekipę, która nam daje różne elementy. I składamy z tego potem nasz wspaniały mix - mówił ukochany wokalistki. - Są faktycznie trudne momenty. Trzeba tym odpowiednio balansować. Ale wydaje mi się, że bardzo podobnie czujemy świat. I to pomaga. Nie wszystko trzeba tłumaczyć sobie jakoś tak bardzo szczegółowo. I to jest moim zdaniem plus - dodała w wywiadzie Mela Koteluk.