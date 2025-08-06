Klaudia El Dursi przeżywa cudowne chwile - odpoczywa od roli prowadzącej "Hotelu Paradise", ponieważ skupia się na pierwszych tygodniach z córką. Te magiczne chwile pokazuje nam co pewien czas na Instagramie. Co ciekawe, nie wybrała dla córki imienia, ponieważ była przygotowana na chłopca. Wciąż zastanawia się z partnerem nad tą kwestią. Gwiazda obecnie spędza czas głównie w domu i w międzyczasie pokazała, jak wygląda jej brzuch po ciąży.

REKLAMA

Zobacz wideo Sołtysik otwarcie o byciu mamą!

Klaudia El Dursi nie owija w bawełnę. "Skóra wcale nie wisi do kolan"

Poznaliśmy El Dursi jako szczupłą modelkę z umięśnionym brzuchem. Jak wygląda dziś? "Muszę przyznać, że obawiałam się, jak będzie wyglądało moje ciało po porodzie. Wiedziałam, że ten brzuszek przez dziewięć miesięcy stał się domkiem dla mojego dziecka, więc byłam gotowa zaakceptować wszelkie zmiany i dźwignąć trudy w powrocie do jakiejś tam formy. Nie ma co ukrywać, że 36 lat i trzecia ciąża też nie sprzyjają" - zaznaczyła na wstępie El Dursi, pozując w filmie do lustra. "Ku mojemu zaskoczeniu po dziesięciu dniach obwód znacząco się zmniejszył, a skóra wcale nie wisi do kolan. Z podziwem obserwuję to, co moje ciało zniosło przez ostatni czas i kocham je za to jeszcze bardziej. My, kobiety, jesteśmy wielkie" - dopisała celebrytka. Trzeba pogratulować jej odwagi - takich kadrów nie ma w sieci za wiele.

Klaudia El Dursi dobrze zna się z Joanną Krupą. Tego życzyła jej przed porodem

Tuż przed narodzinami córki El Dursi rozmawialiśmy z Joanną Krupą, która kilka tygodni temu nagrywała z celebrytką odcinek "Top Model". Mama Ashy z radością skomentowała rewelacje w życiu El Dursi. - Ma dużo szczęścia, że będzie miała to trzecie dziecko - mówiła nam prowadząca "Top Model". Nie zapomniała, że El Dursi ma dwóch synów, którzy na pewno pomogą jej we wszystkim. - Pięknie mieć taką dużą rodzinę. Życzę jej, żeby wykorzystała ten moment bycia z dzieckiem. Trzeci raz zostaje mamą, więc wie, co robi. Te pierwsze miesiące są najbardziej wspaniałe. Na pewno sobie poradzi, jak będzie chciała wrócić do show-biznesu - podsumowała Krupa.