Wiadomość o śmierci Macieja Mindaka poruszyła zarówno środowisko medialne, jak i widzów w całej Polsce. Ceniony agent nieruchomości i osobowość telewizyjna, znany m.in. z programów TVN Style, zmarł w wieku 38 lat. Stacja, z którą był związany przez wiele lat, uczciła jego pamięć w wyjątkowy sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Pisarek tyle zarobiła po wyjściu z "Top Model". Takie było pierwsze wynagrodzenie

TVN Style pożegnało Macieja Mindaka. Wzruszający gest stacji wobec zmarłego prezentera

Maciej Mindak zyskał popularność jako współprowadzący takie programy jak "House Hunters - Poszukiwacze domów" czy "Mieszkanie na miarę". Występował również jako ekspert w tematyce nieruchomości na antenach TVN CNBC, TVN24 oraz w "Dzień dobry TVN". Jego nagłe odejście wstrząsnęło nie tylko branżą medialną, ale i widzami. TVN Style nie pozostało obojętne na stratę swojego wieloletniego współpracownika. Stacja opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające pożegnanie, w którym podkreślono profesjonalizm Mindaka.

Widzowie pokochali go za spokój, serdeczność i niezwykłą umiejętność tłumaczenia trudnych spraw prostym językiem. Maćku - będziemy tęsknić za twoim uśmiechem

- czytamy w mediach społecznościowych TVN Style. Gest ten spotkał się ze sporym odzewem ze strony fanów, którzy wspominają zmarłego prezentera. "Jego głos, sposób bycia, uśmiech, luz na wizji, to wszystko sprawiało, że lubiłam czekać na późne godziny wieczorne, by zobaczyć program, który prowadził", "Szok. Uwielbiałam programy pana Macieja", "Wielka strata", "Wspaniały młody człowiek" - czytamy.

Maciej Mindak zostanie pochowany w Antoninowie

Informację o śmierci Macieja Mindaka jako pierwsza przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł nagle Maciej Mindak - ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii, Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę" - napisano 3 sierpnia na Instagramie. Pogrzeb prezentera odbędzie się w piątek, 8 sierpnia 2025 roku, o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.