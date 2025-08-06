Łódź Summer Festival trwał od 25 o 27 lipca. Jedną z gwiazd na koncercie była Doda. Pod sceną pojawił się Sławosz Uznański-Wiśniewski i wzbudził ogromne zainteresowanie. Widzowie chętnie podchodzili do niego po zdjęcia i prosili o autografy, co nie umknęło uwadze Rabczewskiej. Wokalistka postanowiła uszczypliwie to skomentować. - Widziałam, że pan nasz z kosmosu chodził w trakcie mojego koncertu, rozdawał autografy i robił zdjęcia. Dobrze, że zszedł na Ziemię, bo teraz gwiazda jest inna i jedna - wypaliła. - Także proszę na ten moment albo podziwiać, albo w namiocie. My jesteśmy tutaj po to, żeby co robić? Podziwiać! - dodała. Kuba Wojewódzki nie mógł się powstrzymać i skomentował te słowa.

Kuba Wojewódzki ostro odniósł się do słów Dody. Tak ją podsumował

Mimo że wielu było zaskoczonych tym, co powiedziała Doda, gdyż publiczność wręcz zamarła, sam astronauta był podobno rozbawiony jej wypowiedzią. Do zaskakujących słów piosenkarki postanowił odnieść się Kuba Wojewódzki w swoim felietonie dla "Polityki". Dziennikarz postanowił gorzko skomentować sprawę, nie kryjąc tego, co sądzi o popularnej wokalistce. "Doda skrytykowała Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, który w trakcie jej koncertu w Łodzi robił sobie zdjęcia z fanami. Neil Armstrong pisał we wspomnieniach, że największym zagrożeniem dla astronautów są spadające gwiazdy" - czytamy. Dziennikarz tym razem przesadził? Dajcie znać w sondzie na dole artykułu.

W ostatnim czasie nie tylko Kuba Wojewódzki postanowił ostro skomentować poczynania Dody. Wydaje się, że zrobiła to również Małgorzata Rozenek-Majdan, która została zapytana przez jednego z fanów o chorobę Hashimoto. "Co pani poleca na Hashimoto?" - padło podczas "Q&A" na instagramowym profilu celebrytki. "Lekarza" - napisała dobitnie w odpowiedzi gwiazda. W maju tego roku Doda wyznała fanom, że od ośmiu lat zmaga się z Hashimoto. Jak stwierdziła piosenkarka, pomagają jej suplementy. Mówiła, że nie stosuje leków. Obserwatorom polecała zdrowe odżywianie i stosowanie suplementów własnej marki. To spotkało się z krytyką ze strony lekarzy. Sprawa została zgłoszona do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Więcej przeczytacie tutaj: Nagłe wieści o Dodzie. GIF zawiadomił prokuraturę