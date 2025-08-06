Agata Kornhauser-Duda już wkrótce przekaże obowiązki Marcie Nawrockiej, żonie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Zanim jednak to nastąpi, zdecydowała się na symboliczne i lekkie zakończenie pełnienia roli pierwszej damy, które z pewnością zostanie zapamiętane przez wielu. W jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych 53-latka postanowiła pożegnać się z opinią publiczną, wykazując się sporym dystansem do siebie. Żona Andrzeja Dudy opublikowała serię memów z nią w roli głównej.

Agata Kornhauser-Duda z humorem żegna się z rolą pierwszej damy. Pokazała... memy ze sobą

5 sierpnia Agacie Kornhauser-Dudzie udzieliły się wspomnienia z minionej dekady, dlatego postanowiła zebrać najpopularniejsze memy z jej udziałem i opublikować je w sieci. "Z przymrużeniem oka. Podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich mediów i dziennikarzy. Dziękuję za dziesięć lat!" - napisała na Instagramie. Wśród pokazanych grafik znalazły się m.in. popularne internetowe przeróbki jej powitania z duchownym - na memach widzimy, jak pierwsza dama podaje dłoń Różowej Panterze, tańczy z Johnem Travoltą czy pojawia się w scenach nawiązujących do pandemii oraz spotkań z papieżem. Choć przez lata Kornhauser-Duda kojarzona była z powściągliwością, tym razem udowodniła, że ma do siebie spory dystans i nie brakuje jej poczucia humoru. Dobrym tego przykładem jest chociażby opublikowany przez nią mem nawiązujący do popularnej opinii, według której określano ją mianem "milczącej damy" - jest to aluzja do jej niezwykle oszczędnej obecności w dyskusjach publicznych podczas dziesięcioletniej prezydentury Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda - prezydent memów, wpadek i niezręcznych żartów

Andrzej Duda, w przeciwieństwie do żony, Agaty Kornhauser-Dudy, zapisał się w pamięci internautów w zupełnie inny, bardziej wyrazisty sposób. Jednym z najbardziej zapamiętanych żartów w jego wykonaniu była anegdota o jego żonie. Wspominając, że Kornhauser-Duda pracowała w szkole, do której sam kiedyś uczęszczał, szybko dodał: "Ale nie wtedy, kiedy ja sam tam chodziłem" - czym rozbawił nie tylko siebie, ale i opinię publiczną.