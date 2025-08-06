Nawroccy przed zaprzysiężeniem na Jasnej Górze. Tak ich powitano

W środę 6 sierpnia od godziny 10 zaplanowano uroczystości związane z zaprzysiężeniem prezydenta elekta Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. We wtorek wieczorem następca Andrzeja Dudy wraz z żoną Martą Nawrocką i synami pojawili się na Jasnej Górze, gdzie wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Wspólnie modlili się przed obrazem Matki Bożej. Mogli liczyć na ciepłe powitanie przez zebranych, biskupa i zakonników, a w pewnym momencie zostali również obdarowani symbolicznym prezentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Nawrocki odebrał uchwałę o wyborze prezydenta. "Będę burzyć mury nienawiści"

Karol Nawrocki z rodziną na kilka godzin przed zaprzysiężeniem. Tak ich powitano na Jasnej Górze

Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką i synami na kilkanaście godzin przed zaprzysiężeniem pojawili się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie powitano ich gromkimi brawami. Nawroccy wspólnie się modlili, a podczas śpiewania Bogurodzicy trzymali się za ręce. Jak relacjonuje "Fakt", ojciec Arnold Chrapkowski, przełożony generalny zakonu paulinów przekazał prezydentowi elektowi wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W trakcie uroczystości zwrócił się bezpośrednio do polityka, któremu życzył wierności Bogu i konstytucji. Nabożeństwo zakończyła przemowa abp Wacława Depo, który pobłogosławił przyszłej parze prezydenckiej. Nagranie z Jasnej Góry pojawiło się w mediach społecznościowych Nawrockiego. Ten wymieniał uściski z politycznymi zwolennikami i chętnie z nimi rozmawiał.

W modlitwie siła. Niech żyje Polska

- podpisał wideo prezydent elekt.

Nie jest tajemnicą, że prezydent elekt regularnie uczestniczy w wydarzeniach religijnych organizowanych na Jasnej Górze. Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za obecnością religii w życiu publicznym. W wywiadzie dla "Radia Rodzina" to podkreślił: "Stoję po stronie Kościoła i wolności wyznawania religii. (...) Nie odpowiada mi wyganianie religii ze szkół i księży".

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego o której godzinie?

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Uroczystości rozpoczną się w budynku Sejmu. Na godzinę 10 wyznaczono początek posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Nawrocki złoży przysięgę. Wtedy oficjalnie obejmie urząd prezydenta. Karol Nawrocki wygłosi również swoje pierwsze orędzie. Ważne ceremonie odbędą się również na Zamku Królewskim w Warszawie i placu marszałka Józefa Piłsudskiego.