Lodzia Czerepach była jedną z popularniejszych bohaterek serialu "Ranczo". W postać ze słynnej polskiej produkcji przez lata wcielała się Magdalena Kuta. Aktorka ukazywała ją jako cichą pracownicę, która potrafiła nieźle zaskoczyć. Emisja serialu zakończyła się po 130 odcinkach, ale coraz więcej mówi się o powrocie produkcji. Nie wiemy jednak, co będzie z Lodzią. Jesteście ciekawi, jak aktualnie wygląda odtwórczyni tej roli?

Magdalena Kuta zasłynęła jako Lodzia z "Rancza". Teraz nie przypomina swojej postaci

Magdalena Kuta przez lata zgromadziła godny podziwu dorobek aktorski. Występowała w licznych produkcjach. "Ranczo" to jedynie mała część jej kariery aktorskiej. Mogliśmy ją podziwiać również w "Seksmisji", "Inferno" i "Gangu zielonej rękawiczki". Warto przypomnieć, że ostatnia z pozycji była hitem wyprodukowanym przez Netflixa.

Przez długi czas Kuta była kojarzona z bujnymi lokami. Ta fryzura należy już jednak do przeszłości. Aktorka jakiś czas temu postawiła na ogromną przemianę w swoim życiu. Obecnie nosi znacznie krótszą stylizację. Co więcej, ma na głowie zupełnie nowy kolor. Nie da się ukryć, że Magdalenę trudno rozpoznać na nowych fotografiach. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Wyjawiono, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków "Rancza"!

Nie jest już tajemnicą, że "Ranczo" powraca, o czym poinformował Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. "Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie sześć premierowych odcinków "Rancza". Szczegóły wkrótce" - przekazał na Facebooku. Mówi się już, że wiosną aktorzy wkroczą na plan zdjęciowy i wcielą się w ulubionych bohaterów. Presserwis dowiedział się również, kiedy może się odbyć premiera. Może on trafić na antenę jeszcze w tym roku" - przekazano. W rozmowie z Plotkiem udział w nowych odcinkach potwierdziła Magdalena Waligórska-Lisiecka.

Z kolei Artur Barciś, który wcielał się w Arkadiusza Czerepacha, ujawnił w "Dzień dobry TVN" zdradził, że jeszcze nie widział scenariusza. Ujawnił też, że obawia się, że nowe odcinki mogą nie dorównać "kultowością" pozostałym. - Tak, trochę się boję. Andrzej Grembowicz (tworzył pod pseudonimem Robert Brutter - przyp. red.) już dawno nie żyje, a to on był twórcą tego. My tylko zagraliśmy to, co on napisał. Wojtek Adamczyk wyreżyserował to, co Andrzej napisał - mówił aktor. - Jednym ze scenarzystów jest syn Andrzej Grembowicza. Poza tym Andrzej napisał taką kontynuację "Rancza", tylko to miała być wersja kinowa, która nie została zrealizowana. Myślę, że to będzie bazą - skwitował.