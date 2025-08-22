Ewa Drzyzga rzadko kiedy wypowiada się na temat życia prywatnego. Wiadomo, że w 2004 roku stanęła na ślubnym kobiercu i poślubiła Marcina Borowskiego. Para doczekała się dwójki dzieci: Stanisława i Ignacego. Drzyzga przez lata mieszkała w różnych częściach Polski - m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Jeleniej Górze - ale ostatecznie wróciła w rodzinne strony. Z Krakowem czuje się mocno związana, co często podkreśla. "Moje serce jest tam, gdzie Wawel" - powiedziała w jednym z wywiadów.
Ewa Drzyzga zawodowo związana jest z Warszawą. Wiele łączy ją jednak z Krakowem. To właśnie w Małopolsce znajduje się jej dom. Dziennikarka wraz z mężem mieszka w posiadłości z malowniczym ogrodem w Mogilanach. Jakiś czas temu wyznała, dlaczego zdecydowała się na życie na wsi. Było ku temu parę powodów. "Mieszkałam w Warszawie, we Wrocławiu, wynajmowałam mieszkanie, postanowiłam kupić dom. Podoba mi się tu piękny widok, spokój, cisza, a zarazem blisko miasta. Nie planuję przeprowadzki. (...) Po prostu pojawiła się rodzina i lepiej mi poza miastem. Mam inną przestrzeń, czuję się wolna" - opowiadała "Gali".
Ewa Drzyzga nie ukrywa, że jest mnóstwo pozytywnych aspektów mieszkania na wsi. Nie można nie wspomnieć o ogrodzie. Jest w nim dużo zieleni, rosną kwiaty. "Często jest tak, że jak już masz ten ogród i tę trawę, to nie masz czasu, żeby tam zajrzeć. Ale z drugiej strony sama świadomość, że za oknem czeka na ciebie twój kawałek zieleni, działa kojąco" - mówiła "Gali" dziennikarka. Na niektórych zdjęciach Drzyzgi w mediach społecznościowych można zauważyć fragmenty wnętrza domu. W środku dominują głównie jasne barwy, ale nie brakuje kolorowych mebli czy dodatków. W kuchni dziennikarka zadbała o miejsce do gotowania i przechowywania różnych rzeczy. ZOBACZ TEŻ: Tego jeszcze nie było. Problemy w "DDTVN". Skórzyńskiego po słowach Drzyzgi zamurowało
