Czas nie leczy wszystkich ran. Kwaśniewska wspomina bolesną stratę

Jolanta Kwaśniewska nieprzerwanie angażuje się w sprawy publiczne, a dzięki wrażliwości na problemy innych osób, wciąż wzbudza sympatię wśród rodaków. W książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł" żona Aleksandra Kwaśniewskiego ujawnia wiele szczegółów z życia. Jedno z wyznań porusza.

Kwaśniewska nagle straciła matkę. "To nie miało prawa się zdarzyć"

Jolanta Kwaśniewska na łamach nowej książki wróciła pamięcią do czasu, gdy niespodziewanie straciła matkę. Choć od zdarzenia minęło wiele lat, położyło się cieniem na dalszym życiu kobiety. Anna Konty odeszła, kiedy Kwaśniewska miała 35 lat. Wstrząsające wydarzenie miało miejsce po tym, gdy jej matka zgłaszała bóle w klatce piersiowej. "Pewnego dnia moja siostra Wandzia, lekarka, zadzwoniła na dyżurkę, poprosiła o rozmowę z mamą, która mówi: wiesz, mam dzisiaj taki ból w mostku i plecy też mnie bolą" - wspomina ówczesny bieg zdarzeń. Okazało się, że mama Kwaśniewskiej przechodziła właśnie zawał przedniej i bocznych ścian serca. Mimo szybkiej reakcji i podjęcia reanimacji kobiety nie udało się uratować. Śmierć ukochanej mamy wstrząsnęła córką. Po latach Jolanta wyznała, że było to bolesne wydarzenie z jeszcze innego powodu. "Osobą, która przecież chorowała w naszym domu, był tata" - powiedziała w rozmowie z Emilią Padoł, wyznając jednocześnie, że przez lata martwiła się o zdrowie ojca, podczas gdy to matka odeszła wcześniej.

Nagła śmierć matki wstrząsnęła Kwaśniewską. "Była mama, nie ma mamy"

Odejście bliskiej osoby po latach nadal budzi silne emocje Kwaśniewskiej. Dodatkowo bolesny był fakt, że kobieta nie zdążyła pożegnać się z mamą. "To nie miało prawa się zdarzyć" - stwierdziła. Nagła śmierć była czymś, co było trudne do zrozumienia i oswojenia dla ówczesnej 35-latki. "Straszna trauma. Kiedy człowiek ma trzydzieści pięć lat, to jeszcze nie jest taki stary" - przyznała. "Do tej pory to przeżywam. "To było tak niewiarygodne! [...] Będę ryczeć" - dodała po chwili. "Była mama, nie ma mamy. I potem myśli się tylko, o ilu rzeczach się nie rozmawiało, ilu dobrych słów się nie powiedziało" - wyznała z żalem pierwsza dama.

Jolanta Kwaśniewska była pierwszą damą RP w latach 1995–2005. Jest także prawniczką i założycielką fundacji "Porozumienie Bez Barier". Żona Aleksandra Kwaśniewskiego nigdy wcześniej nie mówiła wiele o życiu prywatnym. Po raz pierwszy tak szczerze wraca do różnych doświadczeń w książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł", która ukaże się 23 października.