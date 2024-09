Julia Wieniawa może mówić o bardzo dużym sukcesie. Aktorka i wokalistka, jako ambasadorka L'Oreal Paris, została wyróżniona przez kosmetyczną markę i pojawiła się na organizowanym przez nią pokazie Le Défilé. Nobilitacja jest jeszcze większa z racji tego, że wydarzenie odbyło się 23 września w ramach rozpoczynającego się właśnie paryskiego tygodnia mody.

Julia Wieniawa na wybiegu w Paryżu. Internauci komentują

Pokaz z udziałem Julii Wieniawy rozpoczął się o godzinie 21. Wydarzenie zorganizowane zostało przed budynkiem opery paryskiej. Ten fakt nieco zestresował polską przedstawicielkę marki, która tuż przed rozpoczęciem informowała na InstaStories, że zaczął padać deszcz i zrobiło się ślisko. Na szczęście pogoda nie pokrzyżowała jej wyjścia, a Wieniawa z pewnością siebie na wybiegu nie dała poznać po sobie towarzyszącego jej stresu. Warto wspomnieć, że podczas pokazu miała okazję zaprezentować się w gronie największych sław, takich jak: Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria czy Andie MacDowell.

Wieniawa oczywiście na Instagramie pochwaliła się swoim sukcesem. Opublikowała krótkie nagranie, na którym widać, jak przechadza się po wybiegu. "DID IT [ zrobiłam to - pol.]. Nadal nie dowierzam. [...] To spełnienie największych marzeń małej Julci. Dziękuję za wasze wsparcie kochani. Jestem z siebie dumna. Jestem tego warta" - napisała pod nagraniem. Pod tym szybko pojawiło się wiele komentarzy. Okazuje się, że Julce kibicowało wiele kolegów i koleżanek z show-biznesu. "Techno technooooo" - pisał Maciej Musiał, a Dorota Szelągowska chwaliła: "Cudo! Fantastycznie wyszło!". Swoje trzy grosze dorzuciły Małgorzata Socha: "Wow! Brawo Julka!!!" oraz Vanessa Aleksander: "Julia, wielkie brawa!". Kadr, na którym Wieniawa prezentowała się na wybiegu znalazł się z kolei na InstaStories Dody, które postanowiła pogratulować młodszej koleżance po fachu. "Nasz polski aniołek. Duma! Go girl!" - pisała wokalistka.

Gwiazda mogła liczyć też na komplementy od internautów. "Przepięknie nas reprezentowałaś. Obłędna", "Julcia byłaś niesamowita. Duma. Wyglądałaś zjawiskowo pięknie", "Brawo! Tak to się robi, tak się spełnia marzenia i pokazuje innym, że można! Kibicuję ci od dawna, kobieto wielu talentów. Życzę ci światowej kariery" - pisali.

Julia Wieniawa chwaliła się pokazem, ale w jednym się pomyliła

Wzięcie udziału w tak dużym przedsięwzięciu było dla Julii Wieniawy z pewnością ogromną nobilitacją. Jak sama przyznała na Instagramie, gdy zgodziła się zostać ambasadorką firmy, nikt nie obiecywał jej wzięcia udziału w paryskim tygodniu mody. Dzieląc się tą informacją z fanami, Wieniawa przekazała przy okazji, że jest "pierwszą Polką", którą spotkało to wyróżnienie. Nie jest to jednak prawda. Kilka lat temu w pokazie Défilé wzięła udział Joanna Horodyńska.