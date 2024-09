Julia Wieniawa dała się już poznać jako aktorka i piosenkarka, ale - jak widać - to nie koniec jej licznych talentów. W mediach społecznościowych pochwaliła się, że jako ambasadorka marki L'Oreal Paris będzie mogła wziąć udział w pokazie firmy Le Défilé odbywającym się 23 września w ramach paryskiego tygodnia mody. - To jest taka piękna niespodzianka i wyróżnienie. Czuję się megadoceniona. Sami rozumiecie, że ekscytacja sięga zenitu - relacjonowała na Instagramie.

Julia Wieniawa na wybiegu podczas paryskiego tygodnia mody

Julia Wieniawa do stolicy Francji przyleciała już dzień przed wielkim wydarzeniem. W dniu pokazu relacjonowała przygotowania i zaprosiła fanów za kulisy. Na nagraniach widać m.in., jak robiono jej makijaż i układano włosy. Wieniawa to oczywiście niejedyna gwiazda, która wzięła udział w wydarzeniu. Na pokazie Le Défilé L’Oréal Paris obecne były także m.in. Eva Longoria, Kendall Jenner i Cara Delevingne. Polska aktorka i wokalistka przed wydarzeniem nie ukrywała, że towarzyszą jej nerwy. - Nie wiem, jak to zrobię z moim metr dwadzieścia w kapeluszu, ale jakoś sobie poradzimy - mówiła.

Co więcej, dosłownie kilka minut przed Wieniawa wyjawiła, że nie sprzyjają warunki pogodowe podczas odbywającego się na zewnątrz pokazu. "Ale stres! Jeszcze pada deszcz i jest ślisko" - pisała na InstaStories. Okazało się, że martwiła się bez powodu i wypadła znakomicie. W zjawiskowej, jasnej kreacji i wieczorowym makijażu, pewna siebie maszerowała po wybiegu. Przejściu polskiej ambasadorki marki towarzyszyły owacje.

Julia Wieniawa wprowadziła fanów w błąd

Warto wspomnieć, że Julia Wieniawa nie jest pierwszą Polką, która wzięła udział w pokazie Le Défilé L’Oréal Paris na paryskim tygodniu mody. Pięć lat temu na wybiegu sygnowanym przez markę pojawiła się Joanna Horodyńska. Z radości, która towarzyszy przedsięwzięciu, Wieniawa chyba o tym zapomniała i wprowadziła fanów w błąd. - Tak, jako pierwsza Polka w historii pójdę w pokazie ze wszystkimi światowymi ambasadorkami. (...) Nie spodziewałam się tego absolutnie - przekazała na Instagramie. Przypomnijmy, że do grona ambasadorek marki poza wcześniej wymienionymi zaliczają się także m.in. Camila Cabello, Viola Davis, Jane Fonda czy Andie MacDowell.