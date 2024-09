Julia Wieniawa od lat udowadnia wszystkim, że można robić wiele rzeczy naraz i być w nich dobrym. Gra w filmach, serialach, śpiewa, swego czasu tańczyła z gwiazdami, inwestuje w nieruchomości oraz robi to, na czym, jak sama niegdyś podkreśliła w jednym z wywiadów, zarabia najwięcej - jest jedną z największych influencerek w kraju. To oznacza, że swoim wizerunkiem reklamuje różne firmy - od telefonów, przez biżuterię, po produkty do włosów.

Julia Wieniawa przygotowuje się do pójścia na paryskim wybiegu. Pokazała nagrania zza kulis

Z marką L'Oreal Paris Wieniawa współpracuje od lat. Niejednokrotnie brała udział w eventach marki, a najwierniejsi fani z pewnością pamiętają, że to właśnie na jednym z wydarzeń tej marki po raz pierwszy w karierze zaprezentowała szerszej publiczności swoje umiejętności wokalne. Aktorka na Stories sumiennie relacjonuje pobyt w Paryżu, dokąd ze względu na bycie ambasadorką została zaproszona, by m.in. iść w prestiżowym pokazie. Na jednych z ostatnich relacji pokazała zdjęcia i nagrania zza kulis, gdzie widać ją przygotowującą się do pokazu - gdy ma robiony makijaż i włosy oraz siedzi na widowni. A na tej znalazły się największe światowe gwiazdy: Camila Cabello, która radośnie pozowała do zdjęć z Anittą, Eva Longoria,Andie MacDowell.

Julia Wieniawa w najpiękniejszej stylizacji w karierze. "Myślałam, że to Hailey Bieber"

Julia Wieniawa od soboty bryluje w stolicy mody, o czym poinformowała fanów w mediach społecznościowych. Celebrytka ma za sobą sesję zdjęciową na paryskich ulicach. Tym razem jednak postanowiła zadać szyku odważną kreacją, którą pochwaliła się na Instagramie. Wieniawa zaprezentowała się w zmysłowej czarnej sukni z oryginalnym asymetrycznym dekoltem. Sukienka doskonale podkreśla figurę gwiazdy, dzięki czemu wygląda kobieco, oryginalnie i z klasą. Stylizacja okazała się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy zachwyt fanów w komentarzach. "Olśniewająca", "Wyglądasz zjawiskowo", "Boska kiecka" - mogliśmy przeczytać. Nie obyło się także bez porównań do ikon mody i zaskakujących skojarzeń. "Myślałam, że to Hailey Bieber" - pisali internauci. Z pewnością fani umierają z ciekawości, jak celebrytka będzie wyglądać na pokazie. Podpowiadamy - z pewnością dołożyła wszelkich starań, by wyglądać równie olśniewająco, jak ostatnio.