Izabela Małysz wrzuciła zdjęcia z wesela. Przebiła kreację córki?

Dopiero co pisaliśmy o zdjęciach córki Małyszów z ostatniego wesela, na którym pojawili się całą rodziną. Karolina założyła niebieską, dopasowaną sukienkę na ramiączkach. 27-latka bez dwóch zdań przyciągała najwięcej uwagi. Również jej ukochany postanowił uderzyć w podobne odcienie. Mężczyzna miał na sobie niebieską marynarkę, niebieską koszulę i muchę w kratkę. Teraz w sieci pojawiły się również zdjęcia, na których widać żonę utytułowanego skoczka. Izabela Małysz postawiła na nieco odważniejszy kolor. Jak na tym wyszła?

Zobacz wideo Tak ma wyglądać plan Polaków na nowy sezon. Małysz ujawnia

Izabela Małysz w zielonej sukni na weselu bliskich. Wyglądała lepiej niż córka?

Żona Małysza zdecydowała się na nieco bardziej zakryty krój sukienki. Kreacja celebrytki miała długi rękaw i ciągnęła się do samej ziemi. Bez dwóch zdań najwięcej uwagi przykuwa jej kolor - postawienie na intensywną zieleń sprawiło, że kobieta wyróżniała się z tłumu na tle innych pań. Do tego Izabela Małysz założyła czarny pasek, który idealnie pasował do butów o tym samym kolorze. Na zdjęciach pozowała w stylowych okularach. Widać, że żona Adama Małysza sporo czasu poświęciła również włosom. Zdecydowała się na lekkie podkręcenie i zaczesanie do tyłu. Dzięki temu mogła wyeksponować długie kolczyki, które uzupełniły całą stylizację. Z kolei Adam, podobnie jak partner Karoliny, postawił na niebieskie odcienie. Skoczek założył błękitną koszulę i szaro-niebieską marynarkę. Zdjęcia z wesela znajdziesz w naszej galerii.

Izabela Małysz nie miała łatwo na studiach. Wszystko przez nazwisko

Okazuje się, że żona Adama Małysza nie najlepiej wspomina okres studiów. Na uczelni krążyły różne nieprzyjemne plotki, które zdecydowanie mijały się z prawdą. O całej sytuacji Izabela opowiedziała dopiero niedawno w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". "Kiedy studiowałam, musiałam się uczyć dwa razy więcej od innych, a i tak szeptali po kątach: Małyszowej jest łatwiej za nazwisko. Plotkowano, że mam romans z dziekanem. Ileż się nasłuchałam o kryzysach naszego małżeństwa" - mówiła. Na szczęście udało jej się odsunąć zmartwienia na bok i obronić tytuł magistra administracji. ZOBACZ TEŻ: Zdjęcie Małyszów z obrączkami wywołało falę spekulacji. Już wszystko jasne!