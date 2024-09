Julia Wieniawa w NAJPIĘKNIEJSZEJ stylizacji w karierze. "Myślałam, że to Hailey Bieber"

Julia Wieniawa od soboty bryluje w stolicy mody, o czym poinformowała fanów w swoich mediach społecznościowych. Celebrytka ma już za sobą sesję zdjęciową na paryskich ulicach. Tym razem jednak postanowiła zadać szyku odważną kreacją, o czym nie omieszkała pochwalić się na Instagramie. W komentarzach zaroiło od zachwytów.

Zobacz wideo Wieniawa wzięła udział w nagiej sesji

Julia Wieniawa słynie z zaskakujących stylizacji, o czym ponownie przekonali się internauci. Coraz częściej udowadnia także, że potrafi zdominować zarówno polskie, jak i zagraniczne wybiegi. Celebrytka zdążyła opublikować selfie w lustrze, tuż przed wyjściem na kolację do "jednej z najpiękniejszych restauracji w Paryżu". Wieniawa zaprezentowała się w zmysłowej czarnej sukni z oryginalnym asymetrycznym dekoltem. Sukienka doskonale podkreśla figurę gwiazdy, dzięki czemu wygląda kobieco i dostojnie. Stylizacja okazała się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy zachwyt fanów w komentarzach. "Olśniewająca", "Wyglądasz zjawiskowo", "Boska kiecka" - czytamy. Nie obyło się także bez porównań do ikon mody i zaskakujących skojarzeń. "Myślałam, że to Hailey Bieber", "Taką sukienkę miała ubraną Sylvie z filmu Emily w Paryżu" - wyznają fani. Nie da się ukryć, że Wieniawa rozgrzała internet swoim paryskim stylem.

Julia Wieniawa wprowadziła fanów w błąd

W piątek Julia Wieniawa ogłosiła swój kolejny sukces, jakim tym razem jest dołączenie do prestiżowej kampanii marki kosmetycznej. - Tak, jako pierwsza Polka w historii pójdę w pokazie ze wszystkimi światowymi ambasadorkami - ogłosiła na InstaStories. Wśród zachwytów natychmiast pojawiły się głosy, że Wieniawie umknął "drobny" szczegół. Okazało się, że przed nią inna Polka przechadzała się po tym samym wybiegu. Joanna Horodyńska, modelka i stylistka telewizyjna, pięć lat temu uczestniczyła w pokazie marki kosmetycznej obok takich sław, jak Amber Heard, Cheryl Cole czy Camila Cabello. Wpadka wywołała falę komentarzy w sieci.