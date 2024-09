11. edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" wystartowała i to z przytupem. W pierwszym odcinku poznaliśmy nowych bohaterów, którzy odczytywali wysyłane im listy. W drugim natomiast mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze randki. Na niektórych spotkaniach nie brakowało napięć, a inne mocno przykuły uwagę widzów. Tak było właśnie u Agaty. Choć nie stawili się wszyscy zaproszeni przez nią kandydaci, to ta trójka, która się pojawiła, wprowadziła widzów w prawdziwe osłupienie.

"Rolnik szuka żony". Ale wtopa! Kandydat Agaty, nie wiedział, jak się nazywa

Agata ma 57 lat i w tej edycji jest najstarszą uczestniczką. W trakcie czytania listów kobieta bardzo zwracała uwagę na to, aby jej przyszły potencjalny wybranek nie był od niej za dużo młodszy, ale też niewiele starszy. Wśród panów, którzy pojawili się na spotkaniu, by poznać Agatę bliżej, pojawił się m.in. Maciej - koneser muzyki. To właśnie on wysłał jej razem z listem płytę z romantycznymi piosenkami. Jednak, gdy doszło co do czego, okazało się, że mężczyzna nie pamięta nawet jej imienia! - Jak ona ma na imię? - zapytał pozostałych kandydatów. Na tym jednak nie koniec. Gdy Maciej został zapytany, co myśli o Agacie, odparł: - Taka blondynka, jeszcze jakby szczuplejsza była. Natomiast podczas rozmowy sam na sam z rolniczką, Agata zapytała go, co szczególnie go w niej ujęło. Ten znowu rzucił niemal komicznym komentarzem. - Pierwsze, co mogę powiedzieć, to jest ten blond i sikalafą! - stwierdził. Zdjęcia z odcinka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Internauci rozprawiają nad Maciejem. Są podzieleni

Oczywiście widzowie nie mogli przejść wobec jego zachowania obojętnie. W oficjalnych mediach społecznościowych programu niemalże od razu wylała się lawina komentarzy. Niektórzy spojrzeli na niego krzywym okiem i mocno skrytykowali. "Dobrze, że Pan nie zapytał, jaki to program" - stwierdziła jedna z internautek. "Chyba z łapanki był wzięty do programu" - dodała kolejna. Inni natomiast wyrazili swoją aprobatę. "On jest dobry, ma potencjał!", "Chciał dziadek zabłysnąć i zabłysnął, będzie teraz hitem internetów", "Chyba mamy ulubieńca widzów" - czytamy. A wy co sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Internauci węszą spisek przy listach. Tajemnica została rozwikłana! Tak tłumaczy się produkcja.