"Przyjaciele" to amerykański serial komediowy, który zadebiutował w telewizji 22 września 1994 roku. Pierwszy odcinek został wyemitowany w stacji NBC. Serial przez lata wyświetlano w ponad 100 krajach. W maju 2004 roku wyemitowano ostatni odcinek formatu. Chociaż od tamtego momentu minęło sporo czasu, to fani nie zapomnieli o "Przyjaciołach". Twórcy serialu także ciepło wspominają tę produkcję, lecz towarzyszą im trudne emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Przyjaciele". Zwiastun epizodu po latach

"Przyjaciele". Twórcy o nowych odcinkach. "Ciągle dostaję e-maile"

Twórcy serialu "Przyjaciele" udzielili wywiadu z okazji 30. rocznicy telewizyjnego debiutu. Kevin Bright, producent wykonawczy produkcji, opowiedział o tym, że widzowie ciągle pytają go o nowe odcinki. - Podchodzą do ciebie nastolatki i mówią, jak bardzo podoba im się twój serial, pytając: Czy będą kolejne odcinki? - wyjawił w programie "Today". Marta Kauffman, współtwórczyni serialu, wyznała, że jej także przytrafiają się takie sytuacje. Widzowie proponują jej pewne pomysły na kontynuowanie fabuły. - Ciągle dostaję e-maile na ten temat. I każdy ma świetny pomysł. A świetnym pomysłem jest to, że ich dzieci dorastają, robiąc serial "Przyjaciele" - mówiła. David Crane, współtwórca "Przyjaciół", ma na to jedną odpowiedź. - Nie, nie, nie - powiedział dla "Today".

galeriaOtwórz galerię

"Przyjaciele". Twórcy serialu mówią o smutnej rocznicy. Chodzi śmierć głównego aktora

W dalszej części wywiadu twórcy serialu wspomnieli o tym, że choć pamiętają o rocznicy serialu, to nie zapominają także o śmierci Matthew Perry'ego, który zagrał Chandlera. Przypomnijmy, że aktor w październiku 2023 roku przedawkował ketaminę i przez to utopił się w przydomowym jacuzzi. - Tak długo walczył i naprawdę wydawało nam się, że w końcu odnalazł spokój - powiedział Kevin Bright. - To ogromna strata, która sprawia, że 30. rocznica jest trudna - dodała Marta Kauffman. Kevin Bright przyznał również, że Matthew Perry zawsze ich rozśmieszał. ZOBACZ TEŻ: Nowe wieści w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. Ujawniono kolejny zgon