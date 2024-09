Zespół Paramore powstał w 2004 roku i od tego czasu jego wokalistką jest Hayley Williams. Polscy fani mogli ich usłyszeć przed koncertami Taylor Swift w Warszawie. Grupa pojawiła się na wręczaniu nagród iHeartRadio Music Awards. Piosenkarka postanowiła skomentować wydarzenia polityczne w Stanach Zjednoczonych i jasno opowiedziała się przeciwko Donaldowi Trumpowi. Zaapelowała również, by wybrać się na wybory.

REKLAMA

Zobacz wideo Trump ma nową kontrowersyjną doradczynię. Kim jest Laura Loomer?

Hayley Williams sprzeciwia się Donaldowi Trumpowi. Takie słowa padły na jednym z koncertów

Podczas gali rozdania nagród iHeartRadio Music Awards amerykańska wokalistka nie miała zamiaru gryźć się w język. Przy okazji wykonywania piosenki "Big Man, Little Integrity" postanowiła wystosować na scenie apel do widzów. Skrytykowała przy tym kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Projekt 2025 to podręcznik Donalda Trumpa do kontrolowania i karania kobiet, biednych ludzi, osób niebiałych i społeczności LGBTQ+. Nadszedł czas, aby wszyscy Amerykanie zjednoczyli się i ostatecznie pokonali program Trumpa - grzmiała.

Jedynym sposobem na to jest konfrontacja z nim w wyborach. Chcesz żyć w dyktaturze? Pokaż się i zagłosuj!

- wykrzyczała. Czym jest Projekt 2025? "To inicjatywa związana z radykalną Heritage Foundation, która zawiera spis kolejnych - skrajnie prawicowych i konserwatywnych - celów dla Donalda Trumpa, jeśli ten wygra wybory prezydenckie" - czytamy na stronie wiadomosci.gazeta.pl. Projekt zakłada m.in. rezygnację z ochrony środowiska, zakaz aborcji oraz antykoncepcji, a także promocję kary śmierci. Państwo ma zakazywać małżeństw jednopłciowych oraz nie wspierać samotnych mastek.

To nie pierwszy raz, gdy Williams wypowiada się o polityce

Hayley Williams jest bardzo przeciwna polityce, którą reprezentuje Donald Trump. Już wcześniej decydowała się na zabranie głosu. Skrytykowała gubernatora Florydy Rona DeSantisa. - Jeśli zagłosujesz na Rona DeSantisa, dla mnie jesteś martwy - zaznaczyła podczas występu w Atlantic City w czerwcu 2023 r.

Sytuację zaogniła również sprawa związana z brakiem uhonorowania przez stan Tennessee czarnoskórej piosenkarki Allison Russell, która zdobyła nagrodę Grammy. Mimo że zespół Paramore, który także wyróżniono nagrodą, został uhonorowany, to Russell nie dostąpiła tego zaszczytu, gdyż republikanie odrzucili ten projekt. - Rażący rasizm naszych przywódców stanowych jest żenujący i okrutny. Zarówno ja, jak i Paramore będziemy nadal zachęcać młodych ludzi do głosowania z myślą o równości - czytamy w oświadczeniu Williams.