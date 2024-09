Andrzej Duda i Agata Duda w nocy z soboty na niedzielę przybyli do Stanów Zjednoczonych. Małżonkowie spędzą tam cztery dni. W niedzielę wzięli udział w mszy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestone w Pensylwanii. Początkowo miał się z nimi spotkać Donald Trump, jednak kilka dni temu kandydat na prezydenta USA odwołał swoją wizytę w "amerykańskiej Częstochowie". Para prezydencka mimo to nie zmieniła swoich planów i spotkała się tam także z przedstawicielami Polonii.

Agata i Andrzej Dudowie w USA. Tak się prezentowali

Andrzej Duda jak zwykle podczas uroczystych wyjść postawił na elegancką stylizację. Zjawił się w ciemnym garniturze. Jak podaje "Super Express", tego dnia Andrzej Duda otrzymał symboliczny prezent od Paulinów. Mowa o ikonie z wizerunkiem maryjnym. Agata Duda na wizytę w amerykańskiej Częstochowie wybrała klasyczne i niezawodne połączenie czerni i bieli. Dopasowała białą, zapinaną na guziki bluzkę do czarnego dołu, co dało w efekcie finalnym prostą, ale zarazem szykowną kreację. Co do fryzury - pierwsza dama pokazała się w typowej dla siebie fryzurze, czyli krótkich, całkowicie prostych włosach.

Andrzej Duda - plan wizyty w USA

Para prezydencka zgodnie z planem przebywa w Stanach Zjednoczonych do środy. Prezydent będzie w tym czasie uczestniczył w wielu wydarzeniach, ale najważniejsze jest zaplanowane na wtorek. Odbędzie się wtedy szczyt ONZ w Nowym Jorku. Andrzej Duda wystąpi przed Zgromadzeniem Ogólnym, a także weźmie udział w debacie Rady Bezpieczeństwa. Jego podróż zbiegła się w czasie z dramatycznymi wydarzeniami w Polsce. Południe kraju walczy z powodziami i jej skutkami. "Andrzej Duda zapewnił, że w czasie jego wizyty w USA Kancelaria Prezydenta RP będzie realizowała zadania na rzecz pomocy ofiarom powodzi" - zapewniono na oficjalnej stronie. Duda początkowo nie odwiedził zalanych terenów, pojawił się tam dopiero w piątek. Jego zachowanie skomentował w rozmowie z Plotkiem specjalista od marketingu politycznego. Co powiedział? Przeczytacie o tym tutaj: Prezydent zbyt późno wybrał się do powodzian? Ekspert mówi o błędzie. "Nie powinno mieć miejsca".