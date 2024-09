W branży filmowej są sytuacje, w których dana rola przylgnie do aktora na stałe. Przekonał się o tym Piotr Cyrwus, który przez lata wcielał się w rolę Ryszarda Lubicza w "Klanie". Mimo że aktor nie pojawia się w serialu od ponad dekady, do dziś przez wielu pamiętany jest właśnie jako Rysiek z "Klanu". Jak wygląda życie prywatne Cyrwusa? Jego żona także jest aktorką.

Piotr Cyrwus jest z żoną od lat. Kim jest ukochana aktora?

Cyrwus ukończył studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, a dzięki uczelni zdobył nie tylko wykształcenie. To właśnie tam znany aktor poznał swoją ukochaną - Maję Barełkowską, z którą studiował na jednym roku. - Najpierw się kolegowaliśmy, przyjaźniliśmy, a potem nie nazwałabym tego jakimś zakochaniem typu motylki. Uważam, że to lepiej. Nabrałam po prostu takiego głębokiego przekonania, że tak powinno być - wyjawiła w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl.

Wcześniej smaliłem tzw. cholewki, dostałem kosza. (...) Ale Ameryka mi pomogła

- opowiadał Cyrwusz w rozmowie z Karoliną Kalatzi. - Tu było bardzo szaro, a ja akurat przyjechałem [ze Stanów Zjednoczonych - przyp. red.] w pięknej skórzanej kurtce, dżinsach, koszul sobie ileś przywiozłem, z majątkiem - wyznał. Aktorowi udało się rozkochać Barełkowską i pobrali się tuż po zdaniu egzaminów końcowych na studiach. Latami trudno im było budować harmonijną relację ze względu na ciągłe podróże Cyrwusa z Krakowa do Warszawy - to tam kręcono "Klan". W końcu przeprowadzili się do stolicy. Oboje spełniają się jako aktorzy.

Piotr Cyrwus i jego żona mają wspólne pasje. Jaki jest ich przepis na szczęśliwy związek?

Piotr Cyrwus i Maja Barełkowska już niedługo będą świętować 40. rocznicę ślubu. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: Mateusza, Łukasza i Anny. Para pomimo początkowych problemów, odnalazła wspólny język. Łączą ich również wspólne pasje - uwielbiają podróże i narty. Są też fanami górskich wspinaczek. Maja weszła dla ukochanego na Kilimandżaro pomimo tego, że miała złamaną rękę. Jaka jest recepta na udany związek? Nie tylko wyrozumiałość, ale także demokratyczna zgoda. - U nas jest zawsze dyskusja jak u jezuitów w klasztorze. Dyskutują, przeor podejmuje decyzję. Myślę, że są to raczej demokratyczne wybory - mówił Cyrwus w rozmowie z Karoliną Kalatzi.