Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" niedawno wrócił na antenę. Za nami pierwsza ceremonia Kamila oraz Joanny. Uczestnicy byli zachwyceni, gdy spotkali się po raz pierwszy w tym wyjątkowym dniu. - Pięknie wyglądasz - szepnął Kamil. - Dziękuję bardzo - odparła zachwycona Joanna. Później uczestniczka opowiedziała o uczuciach towarzyszących jej podczas ślubu. - Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy - wyznała przed kamerami. W następnym odcinku również nie zabraknie wielkich emocji. Wszystkie oczy będą zwrócone na pana młodego. Ostrzegamy o spoilerach w dalszej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata szukała miłości. Mąż zaskoczy ją swoją decyzją

W najnowszym odcinku widzowie zobaczą ceremonię 38-letniej Agaty. Kobieta przez wiele lat mieszkała w Australii, ale ze względu na chorobę taty zdecydowała się na powrót do Polski. Po pewnym czasie stwierdziła, że to odpowiedni moment, aby zadbać o swoje szczęście i w końcu odnaleźć drugą połówkę, dlatego zgłosiła się do programu. Jak zdradził właśnie przedpremierowo TVN, podczas ceremonii Agata dowie się o zaskakującej decyzji męża. Pan młody postanowi przyjąć jej nazwisko. Jak uczestniczka zareaguje na ten gest? Podzieli się swoimi wrażeniami przed kamerami. - Zaskoczenie? Owszem. Miło z jego strony. Pierwsze jednak, o czym pomyślałam, to, że będzie musiał zmieniać te wszystkie dokumenty. I po co mu to było - powie Agata przed kamerami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak mama Agaty zareaguje na decyzję swojego zięcia

Podczas uroczystości uczestnikom towarzyszą ich najbliżsi. Gest pana młodego nie umknie uwadze mamy Agaty. - Cieszę się, jestem emocjonalnie zaskoczona. Przyjęcie tego nazwiska jest nietuzinkowym wydarzeniem - powie w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wygląda na to, że mama Agaty nie zapomni zbyt prędko o tej sytuacji. - Ten moment zaskoczenia będzie długo w naszej pamięci - wyzna kobieta w programie. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil przeczytał, że jego włosy "zabiły ceremonię". Chwycił za nożyczki

