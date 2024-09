Zarówno Aleksandra Kwaśniewska, jak i jej mąż, cieszą się dużą popularnością w sieci. Ostatnio nawet głośniej jest o Kubie Badachu, ponieważ wokalista dołączył do grona trenerów "The Voice of Poland". W związku z tym chętnie udziela wywiadów i występuje regularnie w telewizji, gdzie ostatnio doszło do nietypowego zwierzenia.

Kuba Badach o pasji Aleksandry Kwaśniewskiej. Tym zajmuje się w czasie wolnym

Ogromną miłością Badacha poza Kwaśniewską jest oczywiście muzyka. To z nią związał swoje życie zawodowe. Żona wokalisty również ma bardzo wyrobiony gust muzyczny. Wyszło bowiem na jaw, czego słucha w wolnych chwilach. - Moja żona, która raczej wygląda na łagodną osobę, lekcje w liceum odrabiała do Nine Inch Nails i ma po prostu cały materiał zrobiony na pamięć. Jak pojechaliśmy do Katowic na koncert, wyśpiewane było wszystko. Nine Inch Nails to jest jej kapela - wyznał Kuba Badach na antenie TVP2. Jesteście zaskoczeni, że jego ukochana lubi rocka?

Kuba Badach ma nie tylko wspaniałą relację z Olą Kwaśniewską. Jolanta również go uwielbia

Była pierwsza dama bardzo lubi męża swojej córki. Opowiedziała w mediach nie tylko o tym, co sądzi o Badachu, ale także o uczucia muzyka do Oli Kwaśniewskiej. "Miłość u Oli i Kuby widać na każdym kroku - w ich oczach, gestach. Myślę, że my, rodzice, czekamy na taki moment, gdy u boku naszego dziecka pojawi się człowiek, w którym widzimy uczucie, jakim darzy nasze dziecko. Ja to widzę, czuję i napełnia mnie to wielką radością oraz nadzieją" - czytamy w "Vivie!". "Dla mnie Kuba jest wyjątkowym człowiekiem z wielką charyzmą" - dodała Jolanta Kwaśniewska. "Bardzo lubię jego twórczość. Kocham Kubusia. Jest fantastycznym człowiekiem. Jest moim fajnym synkiem" - przyznała. U Magdy Mołek wybrzmiało także, jak sam Badach zwraca się do teściowej. - Ola i Kuba przepiękny prezent zrobili na moje 60. urodziny. Wspólnie napisali piosenkę "Kochana mamo" - wyznała Jolanta Kwaśniewska.