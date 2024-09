Agata Duda nie ubiera się sama. W tej kwestii korzysta z porad osób doświadczonych w branży mody. Już pewien czas temu wyszło na jaw, że pierwsza dama dobrze dogaduje się z Dorotą Goldpoint. "Ważne są okoliczności, charakter uroczystości, ranga protokolarna, a także pora dnia. Kreacje muszą być harmonijne, jeśli chodzi o kolor, fason, rodzaj tkaniny i porę roku. Pierwsza dama wybiera stroje eleganckie, szykowne, które wyrażają szacunek do miejsca i osób, z którymi się spotyka" - tak o stylu żony Andrzeja Dudy mówiła ekspertka dla "Super Expressu". Inna ze specjalistek od ubioru postanowiła przyjrzeć się ostatniej kreacji pierwszej damy. Zauważyła w niej ciekawą zależność.

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska straciła stylistę. Wyznała to podczas rozmowy

Agata Duda dokładnie przemyślała stylizację? Ekspertka: Nie krzyczy o uwagę, a skupia się na innych

Żona prezydenta spotkała się ostatnio z osobami z niepełnosprawnościami. - Jestem pod wrażeniem waszych niezwykle rozwiniętych zdolności artystycznych, które są bardzo ważne w toku całej terapii - mówiła podczas spotkania w ośrodku. Tego dnia uwaga skupiona była na podopiecznych, jednak o stroju Agaty Dudy również dużo się mówi.

Według Ewy Rubasińskiej-Ianiroy, pierwsza dama za sprawą stylizacji chciała przekazać pewną wiadomość. "Wybrała garnitur w kolorze beżowym, który wprowadził spokój do całej stylizacji i był sygnałem dla innych, że Agata Duda jest wyważoną osobą, która nie krzyczy o uwagę, a skupia się na innych" - czytamy w "Fakcie" opinię stylistki. Prosta i beżowa marynarka została zestawiona z wyrazistą bluzką w kolorze niebieskim. Być może ten ruch nie był przypadkowy. "Jej stylizację odczytuję jako promyk nadziei wysłany Polakom, którzy teraz są w bardzo trudnej sytuacji z powodu powodzi w południowo-zachodniej części Polski" - przekazała ekspertka.

Agata Duda KPRP | Grzegorz Jakubowski

Agata Duda śledzi modowe trendy? Zrobiła postępy

Stylistka dodała, że żona Andrzeja Dudy orientuje się w trendach, czego dowodem jest jej ostatnia kreacja. "Agata Duda wybrała najmodniejszy trend tego sezonu i zdecydowała się na kolory. Psychologia kolorów od dawna mówi nam o tym, że kolory mają znaczenie" - zakończyła ekspertka. Co sądzicie? Widać, że stara się świadomiej wybierać kreacje. 7 września zaliczyła niemałą wpadkę podczas Narodowego Czytanie "Kordiana". Wówczas zaprezentowała się w mało trafionej stylizacji. Jak zauważył ekspert Plotka, żona prezydenta "zdecydowała się na sukienkę z żabotem, która bardziej przypomina kreację z filmu kostiumowego niż współczesną stylizację. Nie gra tutaj ani kolor, ani fason. Całość ma się nijak do urody pierwszej damy". Agata Duda poczyniła postępy i stara się wybierać takie kolory, które współgrają z jej urodą.