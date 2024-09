Nowy program Katarzyny Cichopek w Polsacie, który wszedł na antenę w jesiennej ramówce - "Moja mama i twój tata" - przedstawiany był jako hit. Widzowie, dzierżąc piloty w dłoniach, są jednak innego zdania, bo wyniki oglądalności mówią same za siebie. Start programu w świetnej porze programowej, bo w środę po godz. 20, nie zapowiadał się obiecująco. Teraz po trzech odcinkach oglądalność show Kasi jest jeszcze gorsza. Lepiej oglądało się w tym paśmie kiepskie reality-show sprzed roku "The Real Housewives. Żony Warszawy", które mimo zdobycia większej liczby widzów i tak spadło z anteny. Czyżby jej dni z własną produkcją były tym samym policzone? Na razie odtwórczyni roli Kingi z "M jak miłość" nie zabrała głosu w tej sprawie.

Widzowie nie pokochali nowego programu Kasi Cichopek

Według Press.pl nowy show Katarzyny Cichopek po trzech pierwszych odcinkach śledzi w Polsacie średnio 340 tys. widzów. Niestety program ma tendencję spadkową. Z każdym odcinkiem produkcji widownia odpływa. "Pierwszy odcinek obejrzało 401 tys. widzów, drugi - 322 tys., a trzeci - 294 tys." - czytamy w portalu. Może to być zły omen, bo program o bajecznie bogatych paniach sprzed roku, w tym samym paśmie co produkcja Kasi, miał w średniej widni po trzech pierwszych odcinkach... 399 tys. widzów. Jakby nie było, Cichopek na razie nie zostanie na lodzie. Jeśli nawet Polsat nie wyprodukuje drugiego sezonu "Twoja mama i mój tata", co wygląda na możliwy scenariusz, przypomnijmy, że może liczyć na prowadzenie śniadaniówki "halo tu polsat".

Cichopek poczuła się zaatakowana w pracy

Tymczasem w show Cichopek nie brakuje kłótni. W ostatnim odcinku ze środy doszło do konfrontacji gospodyni z Lucyną. - Ja odebrałam od ciebie dzisiaj atak, to nie było przyjemne - skonfrontowała się z mamą Oliwii prowadząca show. Prezenterka stwierdziła, że uczestniczka zaatakowała ją, kiedy zapytała mieszkańców willi o samopoczucie i wydarzenia minionego dnia. Lucyna się broniła i nie widziała nic złego w zdaniu "niech sobie obejrzy". 55-latka była oporna na wszelkie argumenty i nie dała się przekonać. "Czuję się traktowana jak w przedszkolu" - podsumowała. Przeczytaj też: Jedna z uczestniczek "Moja mama i twój tata" wystąpiła w popularnym show TVP1