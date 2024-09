Program "Hotel Paradise" wrócił na antenę w sierpniu. Uczestnicy od samego początku dostarczają widzom wiele emocji. W poprzednim odcinku programu Wojtek i Julia wybrali się na randkę, podczas której otrzymali specjalny przywilej. - Wskażcie pary, które waszym zdaniem mimo podjętych prób utknęły w miejscu i straciły szansę na zbudowanie romantycznej relacji. Możecie to zamienić i stworzyć dwie nowe pary, które na Rajskim Rozdaniu będą nietykalne. Zastanówcie się dobrze nad swoją decyzją - przeczytała Julia. Kogo wybrali? To wyjaśniło się w nowym odcinku.

"Hotel Paradise". Uczestnicy powalczyli o immunitet. "Nie wiem, czy w ogóle..."

W najnowszym odcinku uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w konkurencji. Wygraną był immunitet na Rajskim Rozdaniu. O ten przywilej walczyli Julia i Wojtek oraz Julia i Leon. Klaudia El Dursi wytłumaczyła zasady. - Wystarczy przejść między przeszkodami, nie strącając żadnego klocka, ale nasi panowie muszą mieć zasłonięte oczy - mówiła prowadząca. Julia i Leon gorzej poradzili sobie z tym zadaniem i przeciwnicy sprzątnęli im immunitet sprzed nosa. Uczestniczka nie kryła rozżalenia. - Sama nie wiem, czy Leon dał z siebie 100 procent. Nie wiem i nie wiem, czy w ogóle jemu zależy na tym, żebym to ja została w "Hotelu Paradise". Ja myślę, że on by wolał, żeby została Ola czy Ania - mówiła niezadowolona Julia.

"Hotel Paradise". Te uczestniczki odpadły na Rajskim Rozdaniu. "Przynajmniej opuszczamy ten raj razem"

Później uczestnicy szykowali się na Rajskie Rozdanie. Wieczorem ponownie spotkali się z Klaudią El Dursi i zaczęło się przeparowanie. Wojtek i Julia, którzy posiadali przywilej, opowiedzieli o swojej decyzji. - Jedną z nowych par w "Hotelu Paradise" stworzą Leon z Karoliną, a druga para to Julia z Karolem - przekazali uczestnikom. Potem zaczęły się największe emocje. Oli i Ani palił się grunt pod nogami. Obie postanowiły podejść do Andrzeja. Uczestnik postanowił jednak wybrać Maję, z którą jest w parze od samego początku. Tym samym Ola i Ania pożegnały się z programem. - Jesteśmy zadowolone, że przynajmniej opuszczamy ten raj razem - mówiła Ania.

Po emisji odcinka w mediach pojawiło się dużo komentarzy od internautów. Mieli bardzo różne opinie. Niektórzy cieszyli się, że Ania i Ola odpadły z programu. "No w końcu", "Najpiękniejszy moment" - pisali. Inni zauważyli, że bez tych uczestniczek w willi może być dość nudno. "No to zaczynamy Ciechocinek", "Teraz będzie nuda", "Szary będzie hotel" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Marietta chwali się zdjęciem z wózkiem. Internauci czepiają się o jeden szczegół