Wraz z początkiem września księżna Kate zakończyła chemioterapię. Sympatycy rodziny królewskiej natychmiast zauważyli, że ukochana księcia Williama nie straciła włosów. Sprawie przyjrzeli się specjaliści. Okazało się, że dla księżnej Kate została dobrana specjalna terapia, za sprawą której uniknięto wypadania włosów.

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate

Księżna Kate nie straciła włosów. Przyjmowała tabletki

Specjaliści już wypowiedzieli się na temat przypadku księżnej Kate. Okazało się, że nie zawsze chemioterapia wiąże się z utratą włosów. - Istnieje wiele różnych form terapii przeciwnowotworowej. -tłumaczy prof. Karin Jordan, cytowana przez Frankfurter Rundschau. Ponadto według specjalistki to od rodzaju nowotworu zależy, jakie leki będzie stosować pacjent. W przypadku księżnej Kate dobrano terapię, podczas której włosy nie wypadają. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że żona księcia Williama przyjmowała tabletki, co zminimalizowało skutki uboczne.

Nie jest to jednak jedyna metoda, jaką mogli wdrożyć lekarze. W leczeniu księżnej Kate zastosowana mogła być także immunoterapia lub metoda wspomagająca, czyli np. chłodzenie skóry głowy. I te metody biorą udział w ochronie cebulek włosowych przed zniszczeniem i chronią cebulki włosowe przed uszkodzeniem. Dodatkowymi zaleceniami ze strony lekarzy mogło być także unikanie częstego mycia włosów i suszenia suszarką, co sprzyja ochronie przed wypadaniem włosów.

Księżna Kate zdradza kulisy leczenia. "Robię wszystko, co mogę"

Brytyjska rodzina królewska opublikowała nagranie, które wzruszyło jej sympatyków. Żona księcia Williama opowiedziała, jak przebiega jej leczenie. - Robię wszystko, co mogę, by wyzdrowieć. Na tym się teraz skupiam - zdradza w filmie. Kobieta zaznaczyła, że perspektywy do osiągnięcia pełnego zdrowia są jeszcze dalekie. - Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia - wyznała księżna Walii. Przypomnijmy, że o tym, iż księżna Kate zmaga się z nowotworem, dowiedzieliśmy się na początku tego roku. Kate nie określiła jednak, z jakim rodzajem raka się zmaga.