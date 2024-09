Paulina Smaszcz niedawno pojawiła się na antenie TVN-u. Prezenterka wzięła udział w rozmowie z Mateuszem Hładkim w programie "Mówię Wam". Jej obecność wywołała sporo emocji u niektórych widzów. Wszystko za sprawą odważnej sukienki z wyciętym dekoltem, którą Smaszcz założyła na wywiad. Pudelek postanowił poprosić o ocenę kreacji ekspertkę modową, Karolinę Domaradzką. Co miała do powiedzenia na ten temat?

Karolina Domaradzka nie widzi problemu w kreacji Smaszcz. "Można dyskutować o niuansach"

Stylistka otwarcie przyznała, że według niej Smaszcz nie zaliczyła żadnej wpadki. "Kompletnie nie rozumiem oburzenia w związku ze stylizacją pani Pauliny Smaszcz. Założyła to, w czym czuła się dobrze i nie popełniła tym czynem żadnego modowego, ani tym bardziej moralnego faux pas. Sukienka była minimalistyczna, odpowiednio wystylizowana. Towarzyszyły jej świetna fryzura i estetyczny makijaż" - tłumaczyła. Domaradzka zwróciła jednak uwagę na rzecz, którą można byłoby poprawić. "Można dyskutować o niuansach - osobiście wybrałabym czółenka ze szpicami zamiast sandałków, ale to są drobiazgi" - mówiła. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w naszej galerii.

Szmaszcz Otwórz galerię

Internauci również ocenili stylizację Pauliny Smaszcz. Reakcja nieco inna

Część z widzów uznała, że sukienka prezenterki nie do końca pasowała do tematyki rozmów. W pewnym momencie do Smaszcz podszedł mężczyzna, który mówił o dyskryminacji uzależnionych osób. Ta postanowiła go zaprosić do siebie i objąć, dając do zrozumienia widzom, że takie osoby należy wspierać, a nie odsuwać się od nich. Choć gest ten - trzeba przyznać - był naprawdę poruszający, to według niektórych stracił na sile właśnie przez skąpą stylizację. "Jak można się tak ubrać i pokazać światu"?, "Pani negliż nie pasuje do sytuacji. To żenujące", "Ona tu udziela pocieszeń półnaga? I jeszcze przyciąga do siebie młodego człowieka. To niesmaczne", "Kreacja nie pasuje do tego programu" - pisali pod materiałami zamieszczonymi na Facebooku.