Nie jest tajemnicą, że Melania Trump przed laty była znaną modelką. Żona Trumpa została dostrzeżona przez show-biznes tak naprawdę już w wieku 16 lat. To właśnie wtedy poznała słoweńskiego fotografa Stane Jerko, któremu pozowała do zdjęć. Zaledwie dwa lata później Melania podpisała swój pierwszy kontrakt z agencją modelek, która miała siedzibę w Mediolanie. Jej kariera nabrała niewiarygodnego tempa. W 1996 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam dostała wizę pracowniczą. Cztery lata później miała miejsce jedna z jej najgłośniejszych sesji, w której pozowała zupełnie nago. To właśnie do tych zdjęć Melania nawiązała w swoim najnowszym poście.

Melania Trump debatuje nad nagością i sztuką. "Powinniśmy szanować nasze ciała"

Okazuje się, że Melanii przez lata wypominano nagą sesję. Sprawa odcisnęła na niej tak duże piętno, że postanowiła odnieść się do niej w swojej książce. Fragment wspomnień wylądował na jej profilu na Instagramie. "Dlaczego z dumą opowiadam się za swoją pracą jako naga modelka? Bardziej naglącym pytaniem jest, dlaczego media w ogóle postanowiły skrytykować moją celebrację ludzkiego ciała w sesji zdjęciowej? Czy nie potrafimy już docenić piękna ludzkiego ciała? Przez całą historię mistrzowie sztuki czcili ludzką sylwetkę, wywołując głębokie emocje i podziw. Powinniśmy szanować nasze ciała i przyjąć ponadczasową tradycję używania sztuki jako potężnego środka ekspresji" - tłumaczyła.

Melania pomaga Trumpowi w kampanii wyborczej. "Bardzo tego nie lubi"

Jakiś czas temu żona Trumpa pojawiła się na wiecu, który miał miejsce po nieudanym zamachu na jego życie. Według eksperta jej obecność nie była przypadkowa. "Melania Trump stała się bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Bardzo tego nie lubi. Nigdy nie uczestniczyła w kampaniach wyborczych, tak samo nie uczestniczył w nich jej syn" - mówił Maurycy Seweryn w rozmowie z Plotkiem. Specjalista od mowy ciała wskazał również kilka gestów, które mogą świadczyć o jej wymuszonym zaangażowaniu. "Szybkie przemieszczanie się, unikanie kontaktu wzrokowego z mężem, udawanie miłości, pocałunków, sztuczna twarda gestykulacja, oddalanie się od siebie bioder, zamknięte ramiona, pochylona głowa u Melanii - to wszystko świadczyło o tym, że gra swoją rolę i gra ją bardzo niechętnie" - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: Trumpowi puściły nerwy. "Nienawidzę Taylor Swift". W sieci burza