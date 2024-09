Demencja czołowo-skroniowa, na którą Bruce Willis choruje od kilku lat, wykluczyła go z życia publicznego. Słynny hollywoodzki aktor często ma problem z rozpoznawaniem bliskich i mówieniem. Jest jednak otoczony troskliwą opieką żony - nie tylko obecnej - Emmy Heming Willis, ale i byłej - Demi Moore. Ponieważ członkowie jego rodziny od początku jego problemów zdrowotnych podjęli decyzję, że chcą innych oswajać z tym schorzeniem, regularnie informują media o stanie zdrowia aktora, rozumiejąc troskę, niepokój i zainteresowanie fanów. Tym razem głos w sprawie odtwórcy głównej roli w "Szklanej pułapce" zabrała jego córka, Tallulah.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek o chorej koleżance z TVN

Córka Bruce'a Willisa opowiada znowu o ojcu. Najnowsze wieści

Jedna z pięciu córek Bruce'a Willisa udzieliła 18 września wywiadu w programie "Today". Podczas rozmowy 30-latka nie mogła ominąć tematu znanego ojca. Prowadząca wróciła do jej felietonu na jego temat dla Vogue'a z maja 2023 roku. "Mam nadzieje związane z moim ojcem, których tak niechętnie pozbywam się z boku" - pisała wówczas. "Zawsze rozpoznawałam w sobie jakieś cechy jego osobowości i wiem, że bylibyśmy dobrymi przyjaciółmi, gdyby tylko było więcej czasu" - pisała dziewczyna i zdradziła, jak teraz czuje się aktor. - Jest stabilny, co w tej sytuacji jest dobre - usłyszeliśmy. "To trudne. Są bolesne dni, ale jest tak wiele miłości. To naprawdę pokazało mi, że nie należy brać żadnej chwili za pewnik i naprawdę uważam, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Myślę, że jest ze mnie bardzo dumny" - dodała i nawiązała do ostatniego wywiadu matki, zdradzając, co jej poradziła, gdy odkryli chorobę Bruce'a. "Musisz być w tej chwili, musisz być obecna" – powiedziała do córki odtwórczyni jednej z głównych w filmie "Uwierz w ducha".

Jedną z córek Willisa zna Nikodem Rozbicki

Niedawno z inną córką Willisa i Moore, bo Scout LaRue Willis poznał się lepiej Nikodem Rozbicki. Zagrali nawet w jednym z filmów, który jest obecnie w montażu, owiany wielką tajemnicą. Wiadomo jednak, jak zaczęła się ich znajomość w Los Angeles. - Było to bardzo miłe zdarzenia. Ja ze Scout poznałem się w szkole, studiowaliśmy jeden semestr razem. A potem trzy miesiące później był casting i po tym castingu spotkaliśmy się na próbach i zaczęliśmy razem działać. Myślę, że to będzie ładna historia. Trzeba dać temu szansę - powiedział Nikodem Rozbicki w studiu "Dzień dobry TVN".