20 września na ekrany kin wchodzi film "Drużyna A(A)" opowiadający o grupie zmagających się z uzależnieniem osób, które, aby ratować swój ośrodek terapeutyczny, decydują się na przeszmuglowanie spirytusu. Łukasz Simlat wciela się w produkcji w terapeutę grupy, który w całą sprawę zostaje mimowolnie wplątany. Premiera filmu i jego tematyka stały się podłożem dyskusji z aktorem w programie Łukasza Knapa "Kanapa Knapa".

Łukasz Simlat o życiu bez alkoholu. Picie wpływało na jego pracę

Łukasz Simlat wyznał, że po latach pracy zauważył, iż czuje coraz większe obciążenie rolami, w które się wciela. Jak przyznał, nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo będzie to wpływać na jego kondycję psychiczną i fizyczną. Z tego względu zdecydował się odstawić alkohol. - Jestem osobą niepijącą od siedmiu lat, i gdybym jeszcze praktykował tę przyjaźń, to przy takim obciążeniu czasami, jak człowiek sobie zafunduje z własnej głupoty, pazerności (...), ciągle budującego parcia... - powiedział, zaznaczając, że gdyby nie zrezygnował z picia, czułby się znacznie gorzej. - Podjąłem decyzję, że to chyba nie jest sport dla mnie - wyznał.

Nie jestem z tych grubokostnych kolegów, po których nic nie widać, którzy mogą

- dodał. Simlat zaznaczył, że nie ocenia osób, które podejmują inne decyzje niż on. - Tylko wiem, że gdybym to uskuteczniał, to bym się coraz gorzej, przede wszystkim fizycznie, czuł, co by się przekładało na moją kondycję zawodową - zaznaczył.

Łukasz Simlat zdradził, co zyskał dzięki abstynencji

Aktor przyznał także, że odczuwa skutki swojej decyzji. Na pytanie, co dało mu odstawienie alkoholu, odpowiedział, że przede wszystkim "wewnętrzny spokój". - Potrzebę znalezienia tego, co ja muszę robić ze sobą, z własnym organizmem, czego nie przenosić na prywatne podwórko, żeby móc się w sposób satysfakcjonujący w jakiś sposób (...) wyciszyć, odciąć - wyznał. Łukasz Simlat określa się dziś jako ktoś, kto "zrezygnował z trucizny". - Wydoroślał w pewien sposób, zobaczył, jaki łomot w głowie i jakiego głupiego makaronu alkohol jest w stanie napleść nam na uszy (...). Nie byłem chyba sam dla siebie ciekawy jako osoba pijąca - dodał aktor.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:, Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.