Niedawno program "Top Model" wrócił na antenę. Na początku odbyły się castingi, podczas których jurorzy decydowali, kto przechodzi dalej. W nowym odcinku przedstawiono mieszkańców domu modeli. Tym razem wybrano aż 20 uczestników. Wzięli oni udział w pokazie Inez Wicher. Zdaniem jury na wybiegu najgorzej poradzili sobie Mateusz i Filip. To oni jako pierwsi odpadli z formatu. Później nadszedł czas na kolejne zadanie. Uczestnicy pozowali na obracającej się platformie na tle kolorowych materiałów. Pewna kwestia bardzo nie spodobała się widzom programu.

"Top Model". Przerwano odcinek w trakcie eliminacji. Widzowie nie kryli emocji. "Co to za zakończenie odcinka?"

Po sesji zdjęciowej jurorzy oceniali pracę uczestników. Wiele pochwał zebrali Klaudia i Grzegorz. - Co za para - mówiła zachwycona Joanna Krupa. Wszyscy zgodnie zadecydowali, że oboje są bezpieczni. A kto pożegnał się z programem po sesji? Tego widzowie się nie dowiedzieli. Odcinek został przerwany w połowie eliminacji, co bardzo nie spodobało się fanom "Top Model". "Zakończenie rzeczywiście jak w telenoweli brazylijskiej", "Co to za zakończenie odcinka?", "To ucięcie programu w trakcie eliminacji, to jest brak szacunku do widza", Bardzo lubiłam oglądać "Top Model" i chciałam dokończyć docinek", "Produkcja, chyba ucięło wam zakończenie", "Chaos, chaos i jeszcze raz chaos", "Ucięcie odcinka w trakcie oceny to chyba najgorsze, co może być" - pisali zawiedzeni widzowie w mediach społecznościowych.

"Top Model". To ona zdobyła złoty bilet. "Ogromna szansa"

W nowym odcinku "Top Model" widzowie zobaczyli Julię Knach. Uczestniczka zdobyła złoty bilet podczas castingu. - Julia, ty masz wszystko, dziewczyno. Urodę, wzrost, osobowość. Jesteś wspaniała. Dziękuję, że tu jesteś z nami - mówiła Joanna Krupa na castingu. - To jest dla mnie ogromna szansa i na pewno, obiecuję, że wykorzystam ją - wyznała Julia Knach po odbiorze złotego biletu. O tym, jak jej pracę oceniają jurorzy, przekonamy się dopiero w następnym odcinku. ZOBACZ TEŻ: "Top Model". Ta uczestniczka od razu wiedziała, czego chce. Na castingu sama biła sobie brawo