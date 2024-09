Tak William i Kate naprawdę zareagowali na wieść o związku Harry'ego

Obecnie relacje pomiędzy księciem Williamem i księżną Kate a księciem Harrym i Meghan Markle praktycznie nie istnieją. Wyprowadzka na stałe do USA z pewnością nie ułatwiła w utrzymywaniu kontaktu. Oliwy do ognia dolała również biografia Harry'ego "Ten drugi", w której nie szczędził szokujących szczegółów z pałacowego życia. W nie najlepszym świetle przedstawił swojego starszego brata i przy okazji następcę tronu. W obrazowych fragmentach opisał, jak William w chwili ogromnych nerwów miał rzucić się na niego i przewrócić go na psie miski. Sporo mówiło się również o konflikcie pomiędzy księżną Kate, a Meghan Markle - o którym żona Harry'ego opowiedziała więcej u Oprah Winfrey. Meghan po megxicie publicznie spotkała się z Kate twarzą w twarz na pogrzebie królowej. Od tamtej pory bracia i ich rodziny prowadzą oddzielne życie. Zdaje się, że Meghan nie chce pojawiać się w rodzinnych stronach męża. Niebawem znowu zrobi się głośno o ich konfliktach, a wszystko za sprawą nowej biografii.

Wszystko pod publikę? Tak William i Kate zareagowali na wieść o nowym związku Harry'ego

Książę Harry przed Meghan Markle miał kilka nieudanych relacji. Powód rozstania zawsze był taki sam - jego byłe partnerki obawiały się życia na świeczniku. Meghan jednak postanowiła stawić czoła wyzwaniom. Z początku ukrywali związek i kombinowali, by nie przyłapano ich na randkach. Zanim ich relacja ujrzała światło dzienne, młodszy syn króla Karola poinformował brata i jego żonę o zmianach w życiu uczuciowym. "Gdy zdradził Williamowi i Catherine, że potajemnie spotyka się Meghan Markle, ci wydawali się pod wrażeniem, ponieważ byli wielkimi fanami serialu prawniczego Netflixa 'W garniturach', w którym aktorka grała rolę Rachel Zane. Harry wspominał, że kiedy opowiedział im o swoim najnowszym związku, 'oboje rozdziawili usta'. Jego brat odwrócił się do niego i powiedział: 'Weź nie p*****l'. Oczywiście jego okrzyk miał pozytywny wydźwięk" - można przeczytać w książce "Catherine. Księżna Walii".

Media zaczęły rozpisywać się o nowej partnerce Harry'ego 31 października 2016 roku. Entuzjastycznie o ich związku publicznie wypowiadała się księżna Kate. Jednak William miał mieć inne zdanie. "Zapytana przez prasę o swoją reakcję, Catherine uśmiechnęła się i powiedziała: 'William i ja jesteśmy podekscytowani. To fantastyczna wiadomość. Szczęśliwy czas dla każdej pary. Życzymy im wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że jak najdłużej będą cieszyć się tą radosną chwilą".

Prywatnie William nie był tak entuzjastycznie nastawiony. Bał się, że romans brata zmierza w kierunku małżeństwa, a on tak naprawdę nie zna Meghan, która była rozwódką

- pisze Robert Jobson.

Książę William był uprzedzony do Meghan Markle?

W czasie gdy związek Harry'ego i Meghan Markle kwitł, książę William miał obawiać się tego, że relacja rozwija się tak szybko. Nagle wcześniejsze życie Meghan zaczęło być problemem, a głównie to, że robi karierę w show-biznesie i jest rozwódką. "William oświadczył, że jego zdaniem lepiej byłoby dać Meghan więcej czasu na dostosowanie się do królewskiego stylu życia, i zasugerował ochłodzenie tej znajomości. Harry poczuł się urażony i uznał to za zniewagę. W rezultacie jego relacje z bratem znacznie się pogorszyły. Harry twierdzi, że William fizycznie go zaatakował*. Stosunki braci nigdy się nie poprawiły i nic nie wskazuje na to, że kiedykolwiek się poprawią, ponieważ Harry uważa, że brat dokonał serii publicznych 'zdrad''' - zauważył korespondent królewski.