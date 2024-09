"Chłopaki do wzięcia" zadebiutowali w telewizji w 2012 roku. Od tamtej pory format cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. W programie mężczyźni po przejściach szukają upragnionej drugiej połówki. Jednym z bohaterów był Kamil Piotrowski, który przedstawiał się widzom pseudonimem Kampio. Mężczyzna miał problemy ze znalezieniem partnerki. Twierdził, że problemem jest łysina. Po latach Kampio przeszedł ogromną metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Stużyńska opowiada o metamorfozie. Wspomina o sekretach diety

"Chłopaki do wzięcia". Kampio ma bujną czuprynę. Tak mówił o swojej łysinie

Kampio opowiadał o swojej fryzurze przed kamerami. Twierdził, że łysina nie jest jego kompleksem, ale odstrasza kobiety. - Mamo muszę wyglądać, potrzebny mi ten zabieg - informował w programie o planach na przeszczep włosów. Jak powiedział, tak zrobił. Chociaż Kampio nie występuje już w formacie, to od czasu do czasu wrzuca swoje zdjęcia do sieci. Na opublikowanych fotografiach widać, że mężczyzna ma gęste i kruczoczarne włosy. To jednak nie wszystko. Kampio zapuścił także zarost. Trzeba przyznać, że nie przypomina już siebie z programu. Co o zmianie w jego wyglądach sądzą internauci? "Super, to już nie ten sam chłopak. Bardzo przystojny", "Nowy ty", "Jeżeli to mu pomogło pozbyć się kompleksu, to jestem za" - pisali w komentarzach o metamorfozie bohatera "Chłopaków do wzięcia".

galeriaOtwórz galerię

"Chłopaki do wzięcia". Ile zarabiają bohaterowie? Wszystko jasne

Wiele osób zastanawia się, ile zarabiają bohaterowie z programu "Chłopaki do wzięcia". Okazuje się, że mogą oni liczyć na symboliczne kwoty. - Przyjeżdżamy i widzimy, że nie mają co jeść, że nie mają pracy, dlatego dajemy pieniądze, aby im trochę pomóc. Ale tak naprawdę, nie ma budżetu na honoraria dla uczestników, to nie jest telenowela i napisane role. To jest życie - mówił jakiś czas temu twórca programu, Jerzy Morawski, w rozmowie z Party.pl. Informacje o zarobkach uczestników pojawiły się także na portalu naTemat.pl. Ustalono, że bohaterowie mają otrzymywać za pojedynczy odcinek 500 złotych. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Narzekał na pieniądze, a żyje jak bogacz? Jezus pobiera aż dwie renty