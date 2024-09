Cardi B dodała bardzo intymne nagranie z porodu. Posypały się komentarze

Cardi B zaskakuje od wielu lat. Raperka wzbudza spore zainteresowanie medialne - szczególnie, że należy do bardziej kontrowersyjnych osób amerykańskiego przemysłu muzycznego. Gwiazda była już mamą dwójki dzieci - córki Kulture Kiari Cephus oraz syna Wave Set Cephus. Ich ojcem jest Offset, który należy do zespołu Migos. Para powitała na świecie trzecią pociechę - już wiadomo, że to córka. Celebrytka postanowiła podzielić się intymnym momentem z obserwatorami.

Cardi B pokazała filmik z trzeciego porodu

Na opublikowanym przez raperkę nagraniu możemy zobaczyć nie tylko mamę, tatę i noworodka, ale później także pozostałe pociechy Cardi B. Na początku widać chwile po porodzie. - Cardi, świetnie sobie poradziłaś. Jestem z ciebie dumna. Ona jest idealna - mówiła osoba z personelu medycznego. Obecny na sali Offset przytulał nowego członka rodziny. - Zobacz na swoją siostrzyczkę - mówiła do córki celebrytka po tym, jak się połączyły na wideo. - Cześć mamusiu! Czy dziecko śpi? - zapytała Kulture. - Tak, jest taka mała - odpowiedziała celebrytka. - Mamo, przyjdę tam, dobrze? - zapowiedziała sześciolatka.

Później mogliśmy zobaczyć kilka ujęć noworodka oraz tego, jak zajmuje się nim personel. Na pamiątkę odbito stopę córki Cardi B i Offseta. W kolejnym ujęciu na sali pojawiła się cała rodzina w komplecie. Wszyscy z troską zajmowali się nowo narodzonym dzieckiem. Było to dla raperki ważne wydarzenie, którym chętnie podzieliła się z fanami. W mediach społecznościowych pojawiło się także kilka zdjęć.

Fani są zachwyceni. Nie mogą się napatrzeć na filmik

W niecałą dobę nagranie obejrzało niemal trzy miliony użytkowników. Fani od razu zaczęli się zachwycać kadrami. "Czy Cardi B chce mnie przekonać do większej liczby dzieci? Mój syn niedługo skończy dwa lata. Gratulacje! Masz piękną rodzinę", "Cardi B, jesteś wspaniałą mamą, życzę ci i twojej rodzinie wszystkiego najlepszego", "Omg! Kulture tak bardzo chce być tam dla swojej mamy, to takie wzruszające! Aż się popłakałam", "Gratulacje Cardi, jesteś tak dobrą matką. Mam nadzieję, że dziecko przyniesie ci tylko radość i szczęście" - czytamy pod filmikiem.